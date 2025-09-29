美牛對中出口因貿易戰暴跌逾9成 澳牛乘機取代

路透報導，美國總統川普重返白宮以來，美國牛肉銷往中國大陸金額暴跌逾9成，澳洲取而代之成為大陸市場主要進口牛肉來源，過去每年流向美國肉牛產業的上億美元轉而流入澳洲口袋。

美國肉牛產業過去每月對大陸出口額約1億2000萬美元（約台幣36億元）。然而，川普發動貿易戰，讓大陸在今年3月16日刻意讓美國1000多家肉類加工廠輸陸註冊失效，導致美國肉牛產業對陸出口額大幅下降。

隨著美國乾旱導致牛隻數量減少、產量下降及價格創下歷史新高，美國牛肉出口整體上呈現下滑趨勢，對大陸出口額下滑趨勢更加突然且劇烈。

大陸貿易數據顯示，美國牛肉7月出口至大陸的總額下滑到810萬美元（約台幣2億4700萬元），8月則為950萬美元（約台幣2億8974萬元），而去年同期金額分別是1億1800萬美元（約台幣36億元）和1億2500萬美元（約台幣38億1100萬元）。也就是說，如今每月銷往大陸的美國牛肉總額只有去年同期大約7%，大跌約93%。

截至今年3月的兩年間，澳洲牛肉每月對大陸出口額約為1億4000萬美元（約台幣42億6780萬元），但到了7月，出口額飆升到2億2100萬美元（約台幣67億3669萬元），8月則是2億2600萬美元（約台幣68億8911萬元）。

整體而言，今年4月至8月，美牛對中出口額比過去兩年平均水平少了3億8800萬美元（約台幣118億2653萬元）。澳洲出口額則增加了3億1300萬美元（約95億4080萬元）。

澳洲顧問公司Episode 3肉類分析師達格利許（Matt Dalgleish）表示：「這對澳洲而言是好事。支撐牛肉價格強勁漲勢。」

美國肉類出口協會（USMEF）發言人舒勒（Joe Schuele）表示，美中貿易協議可能會結束這種局面。川普第一任期和大陸達成貿易協議後，美國牛肉對陸出口額在2020年和2021年激增。

不過，達格利許表示，即使美中達成貿易協議，美國仍需要數年時間才能奪回市占率。澳洲牛肉產量已達到歷史最高水平，而且價格比美國牛肉便宜很多，以致澳洲不只向大陸出口更多牛肉，向美國出口牛肉的數量也創下紀錄。

達格利許說：「美國其實並無競爭優勢。」