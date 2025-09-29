漢莎航空2030年底前裁員4000人 靠利用AI與集團整合

德國漢莎航空（Lufthansa）今天宣布，計劃透過利用人工智慧（AI）、數位化及整合旗下航空公司業務在2030年底前裁員4000人，大多在德國，主要影響行政職非營運職。

美聯社報導，漢莎航空在德國慕尼黑舉行的法說會上發表策略計畫，並在聲明中指出，「數位化和AI帶來的深遠變革」，會促使各項業務領域與活動的效率提升。

漢莎航空還說，他們正在深化集團內所有航空公司的整合，包括有漢莎、瑞士國際航空（SWISS）、奧地利航空（Austrian Airlines）、布魯塞爾航空（Brussels Airlines）和ITA航空（ITA Airways），「檢視哪些業務未來將不再需要，例如因工作重複等」。

漢莎航空並預期，由於飛機和其引擎供應吃緊，導致航班供應量受限，在搭機需求強勁下，班機將維持高載客率，帶動航空公司營收成長。

漢莎航空看好其未來5年「利潤大增」，因此準備展開歷來最大規模機隊現代化行動，最晚到了2030年加入230多架新飛機，包含100架長程機。