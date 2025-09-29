美通膨數據符合預期 亞股跟隨美股走勢普遍收漲
美國上週公布的通膨數據符合預期，緩解市場對美國總統川普最新關稅措施的疑慮後，亞洲股市今天跟隨美股走勢普遍收高。
法新社報導，投資人仍密切關注華府動態，美國會議員迄今未能就避免聯邦政府停擺的法案達成協議。觀察家表示，此舉恐影響重要經濟數據的發布。
目前市場焦點放在美國10月3日將公布的重要非農就業數據。
然而，由於國會議員未能就一項臨時支出法案達成共識，聯邦政府恐陷入停擺，部分分析師表示，勞工部可能會受到影響，非農就業數據公布時間恐延宕。
美國銀行（Bank of America）的經濟學家則警告：「政府關門帶來的經濟影響通常有限且短暫，但隨著爭議時間拉長，負面衝擊將加劇，聯邦裁員等後果恐帶來更持久影響。」
儘管如此，在華爾街股市前一個交易日的漲勢帶動下，亞股今天普遍收高。
香港和首爾股市今天雙雙漲幅超過1%，上海、雪梨、新加坡、威靈頓和雅加達股市也收高。台北股市適逢國定假日休市。東京股市今天則是收跌。
