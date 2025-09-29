快訊

花蓮災區數據再更新！中央協調所統計目前18人死亡、6人失聯

許光漢回來了！千人擠爆信義區 親吐「真的很幸福」

外籍大學生結伴戲水20歲男溺斃 部落耆老：沙拉灣瀑布是禁忌之地

美政府恐停擺與降息預期推升需求 金價飆破3800美元

中央社／ 紐約29日綜合外電報導
國際金價首次飆破每盎司3800美元。示意圖／ingimage
國際金價首次飆破每盎司3800美元。示意圖／ingimage

市場對美國聯邦準備理事會（Fed）的降息預期壓抑美元走勢，加上美國政府可能停擺，推升避險資產需求下，國際金價今天盤中首次飆破每盎司3800美元。

路透社報導，黃金現貨價格今天盤中稍早大漲1.4%，觸及每盎司3819.59美元（約新台幣11萬6421元）後稍微回落，來到3812.49美元。

12月交割的美國黃金期貨盤中上漲0.9%，報3842.20美元；美元指數（DXY）早盤下挫0.2%，使得以美元計價的黃金對海外買家來說變便宜。

美國總統川普（Donald Trump）預計今天稍晚與國會兩黨領袖會面，討論延長政府預算案。若國會未能通過撥款立法，美國政府部分機構將於10月1日起停擺，這一天正是美國政府2026會計年度的第一天。

瑞士銀行（UBS）分析師史特諾沃（GiovanniStaunovo）認為：「隨著聯準會預計於未來6個月內進一步降息，我認為黃金仍有上漲空間，目標價每盎司3900美元。」

他指出：「對美國政府停擺的疑慮，也對黃金這類避險資產的需求提供支撐。」

美國8月個人消費支出物價指數（PCE）年增幅度微升，符合市場預估，進一步強化外界對聯準會的降息預期。

芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具顯示，交易者認為10月降息1碼（0.25個百分點）的機率高達90%，12月則是65%。

黃金向來受惠於利率下調，也會在地緣政治動盪或經濟不確定的時期走強。國際金價今年來已飆漲逾45%，部分券商認為黃金後市可期。

美國 黃金 金價

延伸閱讀

季底結帳及美提晶片製造「五五分」 台股短線恐震盪

川普消遣鮑爾…你被開除了 加強施壓意味濃厚

美國本周將公布9月就業報告 預估非農人數僅增加5萬人

台股高點回檔 未來一年布局契機到來

相關新聞

盧特尼克拋「美版矽盾」 點名跟台灣對分一杯羹 美晶片自製率要拚40%

美國商務部長盧特尼克27日受訪明確表示，台灣是美國接下來貿易布局的重點對象，他預期「很快」會與台灣展開正式對話。他強調中...

美政府恐停擺與降息預期推升需求 金價飆破3800美元

市場對美國聯邦準備理事會（Fed）的降息預期壓抑美元走勢，加上美國政府可能停擺，推升避險資產需求下，國際金價今天盤中首次...

富爸爸作者清崎：若手上有100美元別錯過這項資產 今年將爆炸性成長

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎29日在X發文，表示若自己手上有100美元，會買進更多銀幣。

推動黃金交易東移？ 新加坡、香港競相挑戰歐美百年金市霸權

隨著地緣政治不穩定帶動金價頻創新高，新加坡與香港正競相在黃金儲存、精煉與交易等領域分一杯羹，改變長期來由倫敦、紐約與瑞士...

AI進化新方向「世界模型」：潛在市場規模高達100兆美元

金融時報報導，隨著大型語言模型（LLMs）的進展趨緩，Google DeepMind、Meta與輝達（Nvidia）等公...

影／美加夜空驚現「神秘火球」！200多人目擊 專家揭曉「非流星」

美國南加州與內華達州夜空，25日晚間驚現一道火球劃過天際，超過200人目擊以為是流星雨，紛紛通報美國流星學會。不過專家後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。