美政府恐停擺與降息預期推升需求 金價飆破3800美元

市場對美國聯邦準備理事會（Fed）的降息預期壓抑美元走勢，加上美國政府可能停擺，推升避險資產需求下，國際金價今天盤中首次飆破每盎司3800美元。

路透社報導，黃金現貨價格今天盤中稍早大漲1.4%，觸及每盎司3819.59美元（約新台幣11萬6421元）後稍微回落，來到3812.49美元。

12月交割的美國黃金期貨盤中上漲0.9%，報3842.20美元；美元指數（DXY）早盤下挫0.2%，使得以美元計價的黃金對海外買家來說變便宜。

美國總統川普（Donald Trump）預計今天稍晚與國會兩黨領袖會面，討論延長政府預算案。若國會未能通過撥款立法，美國政府部分機構將於10月1日起停擺，這一天正是美國政府2026會計年度的第一天。

瑞士銀行（UBS）分析師史特諾沃（GiovanniStaunovo）認為：「隨著聯準會預計於未來6個月內進一步降息，我認為黃金仍有上漲空間，目標價每盎司3900美元。」

他指出：「對美國政府停擺的疑慮，也對黃金這類避險資產的需求提供支撐。」

美國8月個人消費支出物價指數（PCE）年增幅度微升，符合市場預估，進一步強化外界對聯準會的降息預期。

芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具顯示，交易者認為10月降息1碼（0.25個百分點）的機率高達90%，12月則是65%。

黃金向來受惠於利率下調，也會在地緣政治動盪或經濟不確定的時期走強。國際金價今年來已飆漲逾45%，部分券商認為黃金後市可期。