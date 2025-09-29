富爸爸作者清崎：若手上有100美元別錯過這項資產 今年將爆炸性成長

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎29日在X發文，表示若自己手上有100美元，會買進更多銀幣。

他說，白銀已經被操作多年，即將在2025年9月開始爆炸性的成長，預期目前100美元的白銀，明年就會變成500美元。清崎一向坦言，他看好黃金、白銀、比特幣這三種資產。

他寫道：「我明天就會買更多。請不要錯過白銀的大爆發。保重。」

IF I HAD $100 WHAT WOULD I INVEST IN?



I WOULD BUY MORE SILVER COINS.



Silver has been manipulated for years.



In September 2025 Silver is about to explode. I predict your $100 in silver will be $500 in a year.



I am buying more tomorrow.



Please do not miss silvers explosion.… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) September 28, 2025

另據印度時報報導，一檔模擬清崎投資偏好的投資組合，今年來漲幅多達近40%，凸顯在貨幣政策不確定性下，「真實貨幣」持久的吸引力。

根據Finbold研究的模擬結果，一檔由黃金、白銀、比特幣均分的投資組合，若今年初為1,000美元，截至9月23日止，可能已經漲到1,372.43美元，其中以黃金43.06%的漲幅最大，由每英兩2,658美元漲至3,754美元。