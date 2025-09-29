富爸爸作者清崎：若手上有100美元別錯過這項資產 今年將爆炸性成長
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎29日在X發文，表示若自己手上有100美元，會買進更多銀幣。
他說，白銀已經被操作多年，即將在2025年9月開始爆炸性的成長，預期目前100美元的白銀，明年就會變成500美元。清崎一向坦言，他看好黃金、白銀、比特幣這三種資產。
他寫道：「我明天就會買更多。請不要錯過白銀的大爆發。保重。」
IF I HAD $100 WHAT WOULD I INVEST IN?— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) September 28, 2025
I WOULD BUY MORE SILVER COINS.
Silver has been manipulated for years.
In September 2025 Silver is about to explode. I predict your $100 in silver will be $500 in a year.
I am buying more tomorrow.
Please do not miss silvers explosion.…
另據印度時報報導，一檔模擬清崎投資偏好的投資組合，今年來漲幅多達近40%，凸顯在貨幣政策不確定性下，「真實貨幣」持久的吸引力。
根據Finbold研究的模擬結果，一檔由黃金、白銀、比特幣均分的投資組合，若今年初為1,000美元，截至9月23日止，可能已經漲到1,372.43美元，其中以黃金43.06%的漲幅最大，由每英兩2,658美元漲至3,754美元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言