AI進化新方向「世界模型」：潛在市場規模高達100兆美元

金融時報報導，隨著大型語言模型（LLMs）的進展趨緩，Google DeepMind、Meta與輝達（Nvidia）等公司正加強研發「世界模型」（world models），這種技術能讓AI更深入理解並模擬真實世界物理環境，被視為實現機器「超智慧」（superintelligence）的關鍵途徑。

輝達的虛擬協作平台Omniverse副總裁Rev Lebaredian指出，世界模型能將AI應用到製造、醫療保健等實體領域，潛在的市場規模可能接近全球經濟總量。他說：「如果能創造出理解物理世界並在其中運作的智慧系統，相當於開啟100兆美元商機。」

近期多項成果凸顯該領域的進展。DeepMind推出可逐幀生成影片、並依互動調整的Genie 3；Meta則模仿兒童觀察世界的學習模式，開發出V-JEPA模型，能直接分析原始影片資料。

世界模型的近期應用也已出現在娛樂產業：有AI教母之稱的華裔女科學家李飛飛成立的「世界實驗室」（World Labs），可從單張圖片生成3D遊戲環境；新創公司Runway與好萊塢合作，利用模型即時生成互動場景與角色。遊戲開發商Niantic則藉著Pokémon Go累積1,000 萬個地點的數據，用以建構世界模型。

不過，該技術須消耗海量數據與龐大算力，尚屬技術難題。專家認為，實現人類水準的機器智慧可能還需要十年時間。