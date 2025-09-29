AI進化新方向「世界模型」：潛在市場規模高達100兆美元
金融時報報導，隨著大型語言模型（LLMs）的進展趨緩，Google DeepMind、Meta與輝達（Nvidia）等公司正加強研發「世界模型」（world models），這種技術能讓AI更深入理解並模擬真實世界物理環境，被視為實現機器「超智慧」（superintelligence）的關鍵途徑。
輝達的虛擬協作平台Omniverse副總裁Rev Lebaredian指出，世界模型能將AI應用到製造、醫療保健等實體領域，潛在的市場規模可能接近全球經濟總量。他說：「如果能創造出理解物理世界並在其中運作的智慧系統，相當於開啟100兆美元商機。」
近期多項成果凸顯該領域的進展。DeepMind推出可逐幀生成影片、並依互動調整的Genie 3；Meta則模仿兒童觀察世界的學習模式，開發出V-JEPA模型，能直接分析原始影片資料。
世界模型的近期應用也已出現在娛樂產業：有AI教母之稱的華裔女科學家李飛飛成立的「世界實驗室」（World Labs），可從單張圖片生成3D遊戲環境；新創公司Runway與好萊塢合作，利用模型即時生成互動場景與角色。遊戲開發商Niantic則藉著Pokémon Go累積1,000 萬個地點的數據，用以建構世界模型。
不過，該技術須消耗海量數據與龐大算力，尚屬技術難題。專家認為，實現人類水準的機器智慧可能還需要十年時間。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言