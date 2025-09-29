影／美加夜空驚現「神秘火球」！200多人目擊 專家揭曉「非流星」

美國南加州與內華達州夜空，25日晚間驚現一道火球劃過天際，超過200人目擊以為是流星雨，紛紛通報美國流星學會。不過專家後續出面證實，其實是馬斯克旗下「星鏈」衛星殘骸重返地球大氣層出現的燃燒景象。

美國流星學會（AMS）表示，當地25日晚間約7時50分，從舊金山一路到內華達州雷諾，共接獲超過200起目擊通報。由於當天並無任何流星雨，事件引發外界高度關注。

目擊者拍攝的影片顯示，一個光點在夜空中緩慢移動，並逐漸碎裂成數個小塊，宛如火球解體。美國流星學會隨後判定，這並非流星，而是星鏈衛星在大氣層中燃燒墜落。

專門追蹤墜落衛星的非營利機構「航空航太公司」（Aerospace Corp.）也證實，多顆星鏈（Starlink）衛星早已預測會在當晚重返大氣層，與目擊事件時間吻合。

加拿大廣播公司（CBC）報導，加拿大薩克其萬省薩克屯（Saskatoon）23日也出現類似景象，同樣被確認為星鏈衛星墜落事件。

對此，加拿大里賈納大學（University of Regina）天文學教授蘿勒（Samantha Lawler）解釋，目前軌道上已有超過8000顆星鏈衛星，每一顆大小約等同於一輛福特F-150皮卡車。每顆衛星壽命僅約5年，當運行壽命結束後，會墜回地球並在大氣層中燃燒，留下金屬物質，但長期影響仍不明確。

蘿勒也提醒，這些衛星並非都能完全燒盡，部分殘骸有可能落至地表。