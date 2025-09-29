聽新聞
0:00 / 0:00
影／美加夜空驚現「神秘火球」！200多人目擊 專家揭曉「非流星」
美國南加州與內華達州夜空，25日晚間驚現一道火球劃過天際，超過200人目擊以為是流星雨，紛紛通報美國流星學會。不過專家後續出面證實，其實是馬斯克旗下「星鏈」衛星殘骸重返地球大氣層出現的燃燒景象。
美國流星學會（AMS）表示，當地25日晚間約7時50分，從舊金山一路到內華達州雷諾，共接獲超過200起目擊通報。由於當天並無任何流星雨，事件引發外界高度關注。
目擊者拍攝的影片顯示，一個光點在夜空中緩慢移動，並逐漸碎裂成數個小塊，宛如火球解體。美國流星學會隨後判定，這並非流星，而是星鏈衛星在大氣層中燃燒墜落。
專門追蹤墜落衛星的非營利機構「航空航太公司」（Aerospace Corp.）也證實，多顆星鏈（Starlink）衛星早已預測會在當晚重返大氣層，與目擊事件時間吻合。
加拿大廣播公司（CBC）報導，加拿大薩克其萬省薩克屯（Saskatoon）23日也出現類似景象，同樣被確認為星鏈衛星墜落事件。
對此，加拿大里賈納大學（University of Regina）天文學教授蘿勒（Samantha Lawler）解釋，目前軌道上已有超過8000顆星鏈衛星，每一顆大小約等同於一輛福特F-150皮卡車。每顆衛星壽命僅約5年，當運行壽命結束後，會墜回地球並在大氣層中燃燒，留下金屬物質，但長期影響仍不明確。
蘿勒也提醒，這些衛星並非都能完全燒盡，部分殘骸有可能落至地表。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言