從Sony分拆出的Sony金融集團 上市首日股價狂飆40%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
Sony集團將旗下金融事業分拆為Sony金融集團，股票29日在東京上市。圖為Sony公司Logo顯示在紐約證交所的交易大廳螢幕上。美聯社
從Sony集團分拆出來的Sony金融集團（Sony Financial Group）股票29日在東京上市，一度大漲近40%。這次罕見的分拆行動顯示Sony要把業務重心聚焦在娛樂與影像感測器業務上。

Sony金融集團股票參考價上周訂在每股150日圓，換算後公司的市值約1兆日圓（約67億美元）；29日上市後的開盤價為每股205日圓，盤中一度漲至210日圓，稍後回落至201日圓。

Sony金融集團是保險與銀行業務營運商，這回成為日本20多年來首家直接掛牌上市的公司，被視為觀察企業是否能透過分拆及上市來提升估值的試金石。這也呼應了日本政府與東京證交所推動的改革方向，此前經濟產業省甚至提供稅務優惠，鼓勵企業重新檢視事業組合並推動分拆交易。

「直接上市方式」是讓企業可無須透過傳統首度公開發行（IPO）的程序，讓股票直接在股市掛牌交易。

三菱UFJ資產管理公司基金經理友森宏明表示，像Sony集團這樣的藍籌股進行分拆上市，為日本企業示範了一個能夠重新配置管理資源的獨特選項。此時正值投資人要求提高資金效率。

研究機構Stock Spin-off Investing創辦人何奧（Richard Howe）在報告中表示：「這次的交易很合理。簡單說，一家製作電影、遊戲機、音樂與半導體的公司，沒有理由同時涉足金融服務業。我希望這次分拆只是Sony邁向從綜合企業轉型為多家單純上市公司的第一步。」

日本 東京 半導體

