盧特尼克拋「美版矽盾」 點名跟台灣對分一杯羹 美晶片自製率要拚40%

美國商務部長盧特尼克27日受訪明確表示，台灣是美國接下來貿易布局的重點對象，他預期「很快」會與台灣展開正式對話。他強調中國大陸「毫不掩飾要奪取台灣」的情況下，美國不能再過度依賴台灣半導體，必須推動美台晶片產能「五五分」的方案。他同時挑戰傳統的「矽盾」論，認為唯有美國本土晶片產能充足，才有能力真正保護台灣，而他的目標是將美國的晶片自製率從2%提升至40%。

盧特尼克接受美國新聞頻道NewsNation在訪問，問及美國下一步的貿易談判，他明確提到台灣是「大案子」，並表示，「我認為台美談判很快就會發生，我預期會真正開始與台灣對話，把這件事處理好。」

問到「美國究竟希望從與台灣的貿易協議中得到什麼」時，他說台灣的問題是，手機及汽車裡95%的晶片都是台灣產，「但台灣在9000英里之外，這聽起來不妙，而且台灣又只距離中國80英里」。他形容，北京已經放話要拿下台灣，「甚至毫不諱言這件事」。

在盧特尼克看來，這樣的局勢構成問題，而川普政府的目標是將晶片製造業務大幅轉移到美國本土，以便自主生產晶片。他反問：「無法自己製造晶片，要怎麼自保？你得依賴遠在天邊的人。那你要怎麼把晶片運過來製造無人機、製造裝備？」

盧特尼克指出，美國在晶片製造上起步極低，「我接任商務部長時，美國只生產本土需求的2%。」他明確設定目標，要在任期結束前將自製率提升至40%。他坦言，這是「巨大的挑戰」，投資規模恐超過5000億美元，並將涵蓋從設計到封裝的完整供應鏈。他強調，唯有把整條供應鏈帶回美國，這個目標才有可能達成。

對於台灣的角色，盧特尼克說，「因此，我認為讓台灣參與並同意參與供應鏈，這就是川普政府、川普總統的魔力。」

但盧特尼克也清楚，這對台灣來說並非「自然的選擇」，他說，台灣很自然的想法是「我們生產95%，感覺很棒」。但川普會說，這對台灣不好，對美國也不好，「因為我們美國保護你，而如果要我們繼續保護你，你就得幫我們達成合理的自給自足」。

針對外界認為台灣握有半導體主導地位，能促使美國在軍事上更積極保護台灣，盧特尼克主動提起「矽盾」，並表達與台灣截然不同的對立觀點。他問，如果台灣掌握高達95%的晶片產能，美國在危機時「要如何取得這些晶片來協防台灣？是靠飛機運？還是靠船隻？」他強調，這樣的依賴並不可靠，美國必須降低對台灣單一來源的依存度，才能真正具備行動能力。

因此，盧特尼克提出「五五分」的方案，美國與台灣各自承擔一半晶片產能。他進一步說明：「如果我們能達到五五分，我們依然根本上依賴台灣，因為沒有另一半我們也活不下去。但如果我們有一半，我們就有能力在需要時做該做的事。」

盧特尼克表示，美方已在與台灣的對話中表明，「讓美國掌握50%的晶片產能，對台灣本身至關重要。」他坦言，當一個國家掌握全球95%的產能時，要說服其接受降至一半並非易事，「這需要很多輪談話」，但他強調自己並不畏懼溝通，這正是美國一直在努力的方向。

盧特尼克強調，自己並非為了小修小補而入閣。他指出，他過去已在商界取得相當成就，如今選擇放下事業與資產，就是要推動重大轉變。「我們的目標是由美國製造出美國所需晶片晶圓的40%，甚至50%。」他並表示，相信最終成果「將會讓所有人震驚」。