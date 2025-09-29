只談科技七雄落伍了 AI族群讓八大天王、十大豪傑各類組合崛起

華爾街最強大的股票組合「科技七雄」現在看起來有點過時了，或許該讓位給「八大天王」（Great Eight）、「12金釵」（Golden Dozen），或甚至是「生成式AI十大豪傑」（TenAI of GenAI）。

自從OpenAI推出聊天機器人ChatGPT，讓AI躍居全球經濟舞台中心以來已將近三年時間，期間美股市場最熱門的交易策略就是：買進「科技七雄」，即輝達（Nvidia）、微軟、蘋果、Alphabet、亞馬遜、Meta 和特斯拉，以便為網路問世後最大的科技變革做最佳布局。

雖然這一切基本已實現，但一大轉折在於，AI投資題材意外擴大，超越了部分市場最愛的大型科技股。

儘管標普500指數自2023年初以來逾70%漲幅中，超過半數是來自科技七雄的貢獻，但基於這一組合的投資策略也讓投資人錯過了一些有望在AI未來蓬勃發展的公司，例如博通（Braodcom）、甲骨文（Oracle）和Palantir。

科技七雄的股價表現近期已出現分歧，輝達、Alphabet、Meta和微軟被視為在AI領域占據有利地位，股價今年上漲了21%至33%不等，但另一方面，蘋果、亞馬遜和特斯拉的前景則不那麼明朗，股價表現嚴重落後。

因此，華爾街為了鎖定真正贏家，持續對這一題材提出各種投資組合名單。一些人將「科技七雄」精簡為包括輝達 、微軟、Meta和亞馬遜在內的「 F4」（Fab Four）；Seaport Research首席股票策略師戈盧布（Jonathan Golub）建議移除特斯拉，改為「科技六雄」（Big Six）；Melius Research分析師Ben Reitzes等人則更傾向於在科技七雄加上博通，命名「八大天王」（Great Eight）。依照市值計算，博通目前是美國市值第七大公司。

但這些都無法捕捉到整個AI交易的全貌。舉例來說，甲骨文因AI相關雲端運算業務起飛，今年股價飆漲逾75%；AI軟體與數據分析業者Palantir今年來股價狂飆135%，是那斯達克100指數中表現最佳個股。

協助管理16.4兆美元資產的富達投資全球總體部門主管提默表示：「隨著AI題材持續演進，新贏家可能會取代舊贏家，即便前者表現依舊不錯。」

芝加哥選擇權交易所全球市場公司則在9月推出基於所謂「Cboe十巨擘指數」（Cboe Magnificent 10 Index）的期貨與選擇權，除了包含原本的科技七雄，還納入博通、Palantir以及超微（AMD）。

華爾街專家們還點名多家新一代領導業者，而且某些公司被點到的頻率特別高，像是台積電被視為AI生態系中不可或缺的關鍵一環。同時，受惠於AI的產業清單正不斷擴張，包括發電業者及其他AI基礎建設供應商，例如通訊設備公司Arista Networks、記憶體業者美光（Micron），以及Western Digital、Seagate、SanDisk 等資料儲存業者。

另一個挑戰在於，部分重要企業仍未上市，例如OpenAI幾乎必定會列入任何「AI 贏家名單」，但目前大多數投資人無法參與。