韓美將成立工作小組 協商改善韓籍工赴美簽證制度
外交消息人士昨天表示，在近期美國一次移民突擊搜查中，有超過300名韓國人被拘留隨後獲釋，有鑑於此，韓國與美國本週將成立工作小組，以改善韓國勞工簽證制度。
韓聯社報導，消息人士表示，在喬治亞州突襲韓國工人事件發生數週後，韓美兩國將於30日（當地時間）在華盛頓舉行工作小組的首次會議。
今年9月初，喬治亞州一處工廠工地的300多名韓國工人因疑似違反簽證規定被拘留一週，經外交斡旋後獲釋。
消息人士表示，將由韓國外交部和美國國務院主導這個工作小組，美國國土安全部與商務部據悉也將參與其中。
由於韓國企業在美國進行大規模製造業計畫，外界普遍預期韓美兩國將討論如何改善針對韓國勞工的美國簽證制度。
在喬治亞州突襲行動中被拘留的許多韓國勞工，是持用於出席會議或簽約等商業用途的B1簽證，或是透過允許短期居留的旅行授權電子系統（ESTA）免簽計畫來到美國。
韓美很可能會討論是否要彈性使用B1簽證。如果B1簽證的商務目的範圍明確化，美國便能迅速解決韓國商務人士的困難，而無需改變現行的簽證制度。
根據消息人士，針對在美國進行投資的韓國人，有可能在韓國駐美大使館設立單獨的簽證辦理窗口。
