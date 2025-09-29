快訊

緊急召回！經濟部點名5款行動電源應「立即停用」 外觀、型號一次看

身分出爐！花蓮光復尋獲第18具遺體 指紋比對是苦尋多日的他

盧特尼克拋「美版矽盾」點名跟台灣對分一杯羹 美晶片自製率要拚40%

韓美將成立工作小組 協商改善韓籍工赴美簽證制度

中央社／ 首爾29日綜合外電報導

外交消息人士昨天表示，在近期美國一次移民突擊搜查中，有超過300名韓國人被拘留隨後獲釋，有鑑於此，韓國與美國本週將成立工作小組，以改善韓國勞工簽證制度。

韓聯社報導，消息人士表示，在喬治亞州突襲韓國工人事件發生數週後，韓美兩國將於30日（當地時間）在華盛頓舉行工作小組的首次會議。

今年9月初，喬治亞州一處工廠工地的300多名韓國工人因疑似違反簽證規定被拘留一週，經外交斡旋後獲釋。

消息人士表示，將由韓國外交部和美國國務院主導這個工作小組，美國國土安全部與商務部據悉也將參與其中。

由於韓國企業在美國進行大規模製造業計畫，外界普遍預期韓美兩國將討論如何改善針對韓國勞工的美國簽證制度。

在喬治亞州突襲行動中被拘留的許多韓國勞工，是持用於出席會議或簽約等商業用途的B1簽證，或是透過允許短期居留的旅行授權電子系統（ESTA）免簽計畫來到美國。

韓美很可能會討論是否要彈性使用B1簽證。如果B1簽證的商務目的範圍明確化，美國便能迅速解決韓國商務人士的困難，而無需改變現行的簽證制度。

根據消息人士，針對在美國進行投資的韓國人，有可能在韓國駐美大使館設立單獨的簽證辦理窗口。

美國 簽證

延伸閱讀

小田切讓惡搞韓國被炎上！簽名亂留「倖田來未」相隔13年終認錯

美國密州教堂遭槍擊與縱火至少2死9傷 槍手被擊斃

對台貿易協議聚焦晶片製造 美商務部長提「五五分」

美國考慮援烏長程戰斧飛彈 范斯稱由川普定奪

相關新聞

盧特尼克拋「美版矽盾」 點名跟台灣對分一杯羹 美晶片自製率要拚40%

美國商務部長盧特尼克27日受訪明確表示，台灣是美國接下來貿易布局的重點對象，他預期「很快」會與台灣展開正式對話。他強調中...

從Sony分拆出的Sony金融集團 上市首日股價狂飆40%

從Sony集團分拆出來的Sony金融集團（Sony Financial Group）股票29日在東京上市，一度大漲近40...

只談科技七雄落伍了 AI族群讓八大天王、十大豪傑各類組合崛起

華爾街最強大的股票組合「科技七雄」現在看起來有點過時了，或許該讓位給「八大天王」（Great Eight）、「12金釵」...

黃金寫新天價 美政府關門風險推動貴金屬行情全面走高

隨著投資人擔憂美國聯邦政府可能關門停擺，進而延遲本周關鍵就業數據公布並影響聯準會（Fed）貨幣政策走向，黃金與其他貴金屬...

巴菲特指標破200% 超過他曾警告的「玩火」警戒線

美國「股神」巴菲特（Warren Buffett）曾經最愛用來評估股市估值的指標，如今攀升至歷史新高，引發市場是否再次陷...

遭駭癱瘓！捷豹路虎停產逾月 急向國際銀行籌資20億英鎊求生

知情人士透露，塔塔集團旗下英國車廠捷豹路虎（Jaguar Land Rover）已向多家國際銀行尋求20億英鎊（26.8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。