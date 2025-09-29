黃金寫新天價 美政府關門風險推動貴金屬行情全面走高

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
黃金周一（29日）攀升1.05%至3,799.4美元，創歷史新高。路透
隨著投資人擔憂美國聯邦政府可能關門停擺，進而延遲本周關鍵就業數據公布並影響聯準會（Fed）貨幣政策走向，黃金與其他貴金屬的價格在周一全面飆升。

在連六周上漲後，黃金周一攀升1.05%至3,799.4美元，突破上周二峰值，寫下新天價。白銀一度勁揚1.2%，白金及鈀也大幅走高，市場供應緊張及貴金屬ETF資金流入支撐了漲勢。

投資人密切關注周一美國國會兩黨領袖與總統川普的會議，若未能就短期支出法案達成協議，聯邦資金撥款將在周一用罄，一旦政府關門，預定周五發布的就業報告以及系列關鍵數據可能無法如期公布。

就業數據的表現對Fed在10月下次利率決策是否再次採取寬鬆措施至關重要，經濟學家預計9月就業成長偏低。這對無息資產黃金師其他貴金屬而言是利多因素。

相對於美元與美國公債，巴克萊策略師Themistoklis Fiotakis與Lefteris Farmakis認為，黃金價格不會過高：「考慮到Fed恐痛失獨立性而產生的風險，黃金應包含一定的Fed相關溢價。」

金價今年來飆升逾40%，在央行需求及Fed重啟降息的推動下，迭創新高。黃金ETF的持有量處於2022年以來最高水準。包括高盛與德意志銀行在內的投銀皆預期當前漲勢將持續。

同時，今年鉑族金屬供應空前緊張，加劇市場對倫敦可自由流通金屬庫存減少的擔憂。

花旗分析師Max Layton指出，市場擔憂鉑族金屬可能納入川普第232條關鍵礦產調查，進一步推高供應緊張。相關審查預計將於10月後期公布。

白銀繼上周首次突破每英兩45美元後，周一上漲0.8%至2011年以來最高的46.4635美元。鉑金上漲2%至每兩1,613.52美元；鈀金最高漲幅2.2%，創7月以來新高。

黃金周 Fed 美國

