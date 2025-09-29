澳媒：中國迅速擴建商用渡輪規模 建構侵台能力

澳洲廣播公司（ABC）所見的美國軍事情報機密報告顯示，中國正在迅速擴建其商用渡輪船隊，以建構對台灣發動入侵的能力。

美國國防情報局（DIA）今年稍早為五角大廈撰寫的報告指出，中國的大型遠洋渡輪已經過改裝，可搭載戰車及參與兩棲作戰。

澳洲廣播公司取得這份報告時，同意不直接引用其中內容，以保護消息來源。

根據報導，光是2022年，「五眼聯盟」（FiveEyes）就監控到有大約30艘中國商用渡輪參與涉及中國人民解放軍的軍事演習。五眼聯盟是英國、澳洲、紐西蘭、美國和加拿大組成的情報共享網路。

澳洲廣播公司指出，中國計劃在2026年底前建造超過70艘大型渡輪，台灣將此視為中國對台灣「擴張企圖」的一環。

中華民國駐澳洲代表徐佑典對澳洲廣播公司說：「我們也看到越來越多中國灰色地帶戰術，例如網路攻擊，意圖削弱台灣民主與社會。」

他說：「在海上使用民用船舶或其他雙重用途設施，也是中國戰略的一部分。」

●新型登陸駁船

衛星情報顯示，中國今年稍早在沿海地區測試新型登陸駁船，並在軍演中部署兩棲部隊。這些駁船船首配備特別長的登陸橋，船尾則設有裝載坡道，可與滾裝渡輪（Ro-Ro Ferry）無縫對接，形成連續登陸作業鏈。

美國國防部報告認為，在與中國發生衝突的情況下，這些商用渡輪可能成為軍事打擊目標。這代表即使船上載有平民船員，美軍也可能在台海危機中擊沉這些渡輪。

美軍印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）對此日益感到擔憂，一份內部文件指出，「直接將部隊投入戰場，是通常由軍艦來執行的敵對行為，而共軍似乎打算利用商用滾裝渡輪來達成這項目的」。

●衛星影像揭示準備行動

美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）指出，中國預計在明年底前建造70多艘大型渡輪。這些渡輪平時用來載客載貨，但有時也被拍到參與解放軍演習。

北京大學海洋戰略研究中心主任胡波表示，美方的情報評估是對中國「赤裸裸的威脅」。他說，中國為可能的台海危機做準備屬合理舉措，並不代表會立即採取行動。

美國情報界認為，中國國家主席習近平已下令軍方必須在2027年前具備攻台能力，而最大障礙之一是中國是否有能力在灘頭部署大量兵力與裝備。

今年稍早，中國社群媒體出現一連串神秘登陸駁船參與演習的照片，地點位於廣州西南方約350公里處。

澳洲戰略政策研究所（ASPI）專家柯雷拉（JamesCorera）說：「中國無疑正在建構侵台能力。」

●這些影像顯示什麼？

美國情報評估發現，中國擁有3種不同尺寸的新型登陸駁船，最短的是110公尺，最長的有185公尺，可形成一個碼頭，能將部隊與車輛部署到灘頭。

衛星影像顯示，中國造船廠正在建造更多登陸駁船。

美國海軍戰爭學院（Naval War College）指出，這些登陸駁船似乎是專為配合中國滾裝渡輪而設計，它們能互相連結，組成一條長達820公尺的浮動碼頭。

柯雷拉說：「中國正在建造會航行的港口，但唯有在奪取制海權後，它們才有意義。駁船本身無法奪灘，只有在灘頭被攻下後才能發揮作用。」

●什麼是滾裝渡輪？

滾裝渡輪是可搭載數以百計乘客與車輛的商用貨船。

早在2019年，一艘1.5萬噸級的滾裝渡輪「棒棰島號」就參與過共軍兩棲登陸演習。

根據CSIS，中國2023年至2026年將建造76艘自用大型渡輪。報告指出：「有明確證據顯示，中國軍方打算利用滾裝渡輪支援軍事行動。」

柯雷拉表示，這些由國有企業持有並依「國防需求」改裝的渡輪，已被納入共軍的兩棲攻擊演習，顯示習近平推動的「軍民融合」戰略取得重大進展。

●中國渡輪與登陸駁船是新鮮事嗎？

美國等其他國家過去也曾利用類似渡輪在和平時期部署部隊，然而，中國龐大的滾裝渡輪規模，卻讓美國軍方面臨一個現實：在台海危機中，可能得擊沉民用船隻。

根據「戰爭法」，攻擊民船違反國際規範，除非它們被徵用並明確用於軍事目的。美國印太司令部文件主張，只要渡輪由共軍操控，就屬於合法軍事目標。

不過，柯雷拉表示，真正值得關注的是中國的訓練頻率、航艦與火箭部隊，而渡輪與登陸駁船可能只是「障眼法」。

胡波則警告，如果美國在台海危機中試圖摧毀中國船隻，「將遭遇非常嚴重的反制措施」。

美國國防部與澳洲國防部長馬勒斯（RichardMarles）皆拒絕置評。