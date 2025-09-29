快訊

遭駭癱瘓！捷豹路虎停產逾月 急向國際銀行籌資20億英鎊求生

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
英國車廠Jaguar Land Rover傳出已向多家國際銀行尋求20億英鎊（26.8億美元）緊急融資，原因是8月底遭遇網攻之後，營運幾乎陷入停擺。路透
英國車廠Jaguar Land Rover傳出已向多家國際銀行尋求20億英鎊（26.8億美元）緊急融資，原因是8月底遭遇網攻之後，營運幾乎陷入停擺。路透

知情人士透露，塔塔集團旗下英國車廠捷豹路虎（Jaguar Land Rover）已向多家國際銀行尋求20億英鎊（26.8億美元）緊急融資，原因是捷豹路虎在8月底遭到網路攻擊之後，迄今營運幾陷停擺，而該車廠同時也是英國最大的汽車雇主。

根據印度經濟時報，捷豹路虎尋求的這筆為期18個月、附帶有備用方案的融資，預期將顯示公司擁有足夠流動性可應付相關營收損失，此前該公司的系統與英國工廠在9月1日被迫停擺，接著位於英國、斯洛伐克、巴西甚至乃至印度的工廠都已停產。只剩在中國的合資企業仍在運作。

包括渣打銀行、花旗銀行與三菱日聯金融集團在內至少三家與塔塔集團密切合作的銀行，已同意提供這筆緊急融資貸款。

此外，英國政府在周末宣布，將對由滙豐（HSBC）主導的另一個商業銀行團提供的15億英鎊貸款進行擔保。這筆為期五年的貸款，預期能舒緩供應商的疑慮，這些業者擔心若捷豹路虎持續無法獲得營收，接下來可能破產。根據「出口信用擔保機制」，英國政府將為其中80%貸款提供擔保，其餘20%則由銀行承擔。

一位高層表示，「這是一項政治介入，這也是一家英國銀行必須帶頭的原因，」「這筆信貸在市場上已算相當龐大，沒人知道未來是否出現重大虧損或信評下調。」

塔塔汽車發言人不願置評。

捷豹路虎最初估計停工將持續到9月24日，但隨後延長至10月1日。捷豹路虎的母公司塔塔汽車股價上周重挫近5%。英國產業專家指出，如果停產繼續延至11月，可能衝擊高達35億英鎊營收與約13億英鎊獲利。即使保守估計，也意味著捷豹路虎將承受約20億英鎊財務打擊，而這高於該公司整個2025會計年度的18億英鎊淨利。捷豹路虎的營收貢獻整體塔塔汽車七成的營收。

根據BBC等報導，駭客勒贖組織「Scattered Lapsus$ Hunters」宣稱是他們攻擊了捷豹路虎，癱瘓IT系統，電腦輔助設計、工程軟體與產品生命周期軟體皆陷入停擺。報導說，這導致捷豹路虎每周損失生產的價值至少5,000萬英鎊。捷豹路虎直接僱用 3 萬人，供應商相關工作人員約10萬人。

