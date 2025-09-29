巴菲特指標破200% 超過他曾警告的「玩火」警戒線

美國「股神」巴菲特（Warren Buffett）曾經最愛用來評估股市估值的指標，如今攀升至歷史新高，引發市場是否再次陷入過度樂觀的擔憂。

這個指標被稱為「巴菲特指標」，是用來衡量美國所有上市公司總市值與美國國民生產毛額（GNP）之間的比例。巴菲特在2001年「財星」（Fortune）雜誌的專欄文章中，稱該指標「可能是衡量任何特定時刻估值狀況的最佳單一指標」。這項指標也曾被著名投資人瓊斯（Paul Tudor Jones）等引用。

巴菲特曾在2001年的演講中表示：「如果這個百分比下降到70%或80%附近，買入股票對你來說可能會非常有效。如果這個比例接近200%——就像1999年和2000年部分時間那樣——那你就是在玩火。」

如今，該指標高達217%，不僅遠超網路泡沫時期的峰值，也超過了2021年疫情後市場反彈時創下的190%高點。

從這個角度來看，目前股市處於前所未有的高估狀態，股票市值增長速度遠超美國經濟的實際成長。這波漲勢主要由科技巨頭所帶動，這些企業在人工智慧領域投入數十億美元，市場因其對未來前景的樂觀期待而給予了極高的估值。

其他估值指標也在發出類似警訊。根據訂製投資集團（Bespoke Investment Group）的數據，標普500的市銷率（Price-to-Sales Ratio）最近攀升至3.33，創下歷史新高。相比之下，2000年網路泡沫高峰時為2.27，而疫情後市場熱潮時曾達到3.21，但之後估值有所回落。

儘管如此，一些人認為「巴菲特指標」可能不再具有過去那樣的意義。過去20年美國經濟已發生巨大轉變，變得不那麼依賴實體資產，而更依賴科技、軟體與智慧財產。