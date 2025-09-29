快訊

47歲IT男存到1600萬提早退休 卻被一通電話摧毀大嘆：我根本不奢侈

三星新機太威！Galaxy S26 Ultra爆外觀大改造、三摺手機迎100倍數位變焦

堰塞湖仍紅色警戒！陽明交大揭微地動追蹤洪峰 警示二次潰決風險

巴菲特指標破200% 超過他曾警告的「玩火」警戒線

中央社／ 紐約28日綜合外電報導
波克夏董事長兼執行長、「股神」巴菲特。美聯社
波克夏董事長兼執行長、「股神」巴菲特。美聯社

美國「股神」巴菲特（Warren Buffett）曾經最愛用來評估股市估值的指標，如今攀升至歷史新高，引發市場是否再次陷入過度樂觀的擔憂。

這個指標被稱為「巴菲特指標」，是用來衡量美國所有上市公司總市值與美國國民生產毛額（GNP）之間的比例。巴菲特在2001年「財星」（Fortune）雜誌的專欄文章中，稱該指標「可能是衡量任何特定時刻估值狀況的最佳單一指標」。這項指標也曾被著名投資人瓊斯（Paul Tudor Jones）等引用。

巴菲特曾在2001年的演講中表示：「如果這個百分比下降到70%或80%附近，買入股票對你來說可能會非常有效。如果這個比例接近200%——就像1999年和2000年部分時間那樣——那你就是在玩火。」

如今，該指標高達217%，不僅遠超網路泡沫時期的峰值，也超過了2021年疫情後市場反彈時創下的190%高點。

從這個角度來看，目前股市處於前所未有的高估狀態，股票市值增長速度遠超美國經濟的實際成長。這波漲勢主要由科技巨頭所帶動，這些企業在人工智慧領域投入數十億美元，市場因其對未來前景的樂觀期待而給予了極高的估值。

其他估值指標也在發出類似警訊。根據訂製投資集團（Bespoke Investment Group）的數據，標普500的市銷率（Price-to-Sales Ratio）最近攀升至3.33，創下歷史新高。相比之下，2000年網路泡沫高峰時為2.27，而疫情後市場熱潮時曾達到3.21，但之後估值有所回落。

儘管如此，一些人認為「巴菲特指標」可能不再具有過去那樣的意義。過去20年美國經濟已發生巨大轉變，變得不那麼依賴實體資產，而更依賴科技、軟體與智慧財產。

美國 巴菲特 疫情

延伸閱讀

身價暴衝至2.9兆元？這位「台灣女婿」有望躍居全球前20大富豪

股神巴菲特最愛、倒杯不灑的冰淇淋回來了！Dairy Queen插旗台北101

謝金河點名巴菲特台積電（2330）賣太早！網酸：檢討老巴訊號來了

琅讀金句／談到利用複利建立財富，我們都應該向巴菲特學習：時間才是最重要的因素，而不是平均年報酬率。

相關新聞

巴菲特指標破200% 超過他曾警告的「玩火」警戒線

美國「股神」巴菲特（Warren Buffett）曾經最愛用來評估股市估值的指標，如今攀升至歷史新高，引發市場是否再次陷...

遭駭癱瘓！捷豹路虎停產逾月 急向國際銀行籌資20億英鎊求生

知情人士透露，塔塔集團旗下英國車廠捷豹路虎（Jaguar Land Rover）已向多家國際銀行尋求20億英鎊（26.8...

黃仁勳：中製晶片只落後幾奈秒 輝達出口符美國利益

輝達執行長黃仁勳日前受訪表示，中國在晶片製造領域只落後美國幾奈秒（nanosecond，十億分之一秒）；允許輝達等公司向...

巴菲特撐腰的西方石油擬售OxyChem石化部門 百億美元交易傳將出爐

英國金融時報報導，「股神」巴菲特是最大股東的西方石油公司（Occidental Petroleum）正在洽談出售旗下Ox...

國際油價盤中挫跌1% OPEC+傳11月增產 庫德石油恢復出口

國際油價周一（29日）開盤後挫低，因為根據知情人士說法，石油輸出國組織與盟國（OPEC+）11月將再次提高產量，可能加劇...

油價短期有撐 長線向下…OPEC+傳11月增產

布蘭特油價26日漲破每桶70美元，為7月底以來首見，主因美歐加重對俄羅斯石油的制裁壓力、美元貶值，油市專家表示，油價短線...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。