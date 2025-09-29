黃仁勳：中製晶片只落後幾奈秒 輝達出口符美國利益

輝達執行長黃仁勳日前受訪表示，中國在晶片製造領域只落後美國幾奈秒（nanosecond，十億分之一秒）；允許輝達等公司向中國銷售產品，將有助於推廣美國科技，並擴大地緣政治影響力，符合美國利益。

黃仁勳在25日上架的BG2 Podcast節目中提到上述看法，並形容中國的工程師渴望成功且動作快速，但缺乏監管。

黃仁勳這段訪談的背景，正值美國總統川普（Donald Trump）及其團隊決定允許輝達的H20晶片銷中，但中國國家市場監管總局指控輝達違反「反壟斷法」，並傳出中國政府要求多家科技巨頭停止採購輝達AI晶片。

科技新聞網站Tom’s Hardware今天指出，據了解，美國商務部8月開始為H20發放銷中許可證，而輝達也已開始研發一款符合當前限制，同時提供更高性能的下一代晶片。

這將是輝達第2次為中國市場量身打造的AI加速晶片，目前未公布規格細節。

同時，中國加速推進自給自足計畫。華為新推出的Atlas 900 A3 SuperPoD系統搭載旗下昇騰（Ascend）910B晶片，已大規模出貨。華為並規劃2027年推出更先進的晶片，對輝達的市場主導地位構成壓力。

中國超大規模雲端服務商如百度及阿里巴巴等也都投入自製晶片，不是透過內部晶片團隊，就是透過資助新創公司。

輝達的策略是在中國站穩腳跟，並同時遊走於地緣政治的兩端。與輝達領先的晶片相比，H20或許略顯遜色，但為中國企業提供了一條留在輝達生態系統內的道路，至少目前如此。

共和黨方面普遍支持川普對中國的強硬態度，信任總統的判斷，但同時在不與總統政策相違的前提下，透過立法部分掌控對中技術出口。

其中聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）公開反對美國政府解除對輝達H20晶片銷中國的禁令，並向商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）提出限制AI晶片出口的安全框架方案。

美國新聞網站Axios26日報導，共和黨籍參議員班克斯（Jim Banks）推動的「GAIN AI法案」也已納入年年必須通過的國防大法，要求像輝達這樣的美國晶片製造商，必須優先將產品提供給美國買家。

不過，法案並未直接收緊對中國的晶片出口，班克斯本人則支持相關限制。