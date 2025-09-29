巴菲特撐腰的西方石油擬售OxyChem石化部門 百億美元交易傳將出爐

英國金融時報報導，「股神」巴菲特是最大股東的西方石油公司（Occidental Petroleum）正在洽談出售旗下OxyChem石化部門，交易金額至少達100億美元。若順利完成，這將是西方石油規模最大的資產處分，有望催生全球最大的獨立石化公司之一。

兩位知情人士表示，該交易預料將在未來幾周內宣布，但潛在買家的身分尚無法確定。

總部位於休士頓的西方石油近年持續透過資產出售來降低負債。該公司過去曾推動美國油氣產業整合，包括2019年收購Anadarko Petroleum以及去年以108億美元收購CrownRock。自從完成CrownRock的交易後，西方石油便啟動了資產處分計畫。

上周，包括西方石油、雪佛龍、埃克森美孚及Diamondback Energy等多檔能源股上漲，主因是美國總統川普表示，美國可能對俄羅斯加徵更多關稅，並呼籲歐洲國家停止購買俄油。

根據彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）分析，儘管西方石油在全球油氣領域布局多元，但主要利潤與自由現金流預計仍將來自美國本土資產。

此外，西方石油子公司1PointFive本月與Enbridge公司達成協議，雙方將以50:50股權比率成立合資企業，共同在路易斯安那州開發Pelican二氧化碳封存樞紐及相關運輸基礎設施。根據協議，1PointFive將負責開發地下二氧化碳儲存場，Enbridge則負責建設並營運從客戶端到樞紐的輸送管線。