快訊

MLB／大谷翔平賽季終戰55轟改寫個人新高 無緣全壘打王仍說「心情好」

TORRAS五款iPhone 17手機殼開箱！實測O型支架 Ostand Spin、Ostand R值得買

高雄新堀江商圈傳槍響！違停車拒檢警連開9槍 通緝犯逃5小時落網

巴菲特撐腰的西方石油擬售OxyChem石化部門 百億美元交易傳將出爐

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
圖為西方石油用於處理二氧化碳、原油與水的相關設備。路透
圖為西方石油用於處理二氧化碳、原油與水的相關設備。路透

英國金融時報報導，「股神」巴菲特是最大股東的西方石油公司（Occidental Petroleum）正在洽談出售旗下OxyChem石化部門，交易金額至少達100億美元。若順利完成，這將是西方石油規模最大的資產處分，有望催生全球最大的獨立石化公司之一。

兩位知情人士表示，該交易預料將在未來幾周內宣布，但潛在買家的身分尚無法確定。

總部位於休士頓的西方石油近年持續透過資產出售來降低負債。該公司過去曾推動美國油氣產業整合，包括2019年收購Anadarko Petroleum以及去年以108億美元收購CrownRock。自從完成CrownRock的交易後，西方石油便啟動了資產處分計畫。

上周，包括西方石油、雪佛龍、埃克森美孚及Diamondback Energy等多檔能源股上漲，主因是美國總統川普表示，美國可能對俄羅斯加徵更多關稅，並呼籲歐洲國家停止購買俄油。

根據彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）分析，儘管西方石油在全球油氣領域布局多元，但主要利潤與自由現金流預計仍將來自美國本土資產。

此外，西方石油子公司1PointFive本月與Enbridge公司達成協議，雙方將以50:50股權比率成立合資企業，共同在路易斯安那州開發Pelican二氧化碳封存樞紐及相關運輸基礎設施。根據協議，1PointFive將負責開發地下二氧化碳儲存場，Enbridge則負責建設並營運從客戶端到樞紐的輸送管線。

美國 資產 規模

延伸閱讀

身價暴衝至2.9兆元？這位「台灣女婿」有望躍居全球前20大富豪

股神巴菲特最愛、倒杯不灑的冰淇淋回來了！Dairy Queen插旗台北101

謝金河點名巴菲特台積電（2330）賣太早！網酸：檢討老巴訊號來了

琅讀金句／談到利用複利建立財富，我們都應該向巴菲特學習：時間才是最重要的因素，而不是平均年報酬率。

相關新聞

油價短期有撐 長線向下…OPEC+傳11月增產

布蘭特油價26日漲破每桶70美元，為7月底以來首見，主因美歐加重對俄羅斯石油的制裁壓力、美元貶值，油市專家表示，油價短線...

國際油價盤中挫跌1% OPEC+傳11月增產 庫德石油恢復出口

國際油價周一（29日）開盤後挫低，因為根據知情人士說法，石油輸出國組織與盟國（OPEC+）11月將再次提高產量，可能加劇...

川普消遣鮑爾…你被開除了 加強施壓意味濃厚

在美國本周將公布9月就業報告、牽動聯準會（Fed）10月決策之際，美國總統川普28日在社群平台貼出一張可能是人工智慧（A...

美要歐盟保證數位法不罰美企

美國駐歐盟大使普茲德（Andrew Puzder）表示，歐盟必須證明當地的數位法規未懲罰美國科技公司、且未侵犯或改變言論...

歐盟對三國鋼品課反傾銷稅

歐盟執委會26日對越南、日本、埃及進口的熱軋鋼品，課徵反傾銷稅。消息指出，台塑的越南河靜鋼鐵廠也被列入課稅名單。

AI來勢洶洶…撼動就業生態 新創Anthropic計劃全球擴增兩倍人力

人工智慧（AI）新創公司Anthropic為擴大全球事業，計劃今年內增加兩倍國際人力，同時顧問業者埃森哲（Accentu...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。