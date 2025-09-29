國際油價盤中挫跌1% OPEC+傳11月增產 庫德石油恢復出口

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
國際油價周一（29日）開盤後挫低，因為根據知情人士說法，石油輸出國組織與盟國（OPEC+）11月將再次提高產量，可能加劇石油市場供應過剩的疑慮。另一方面，伊拉克的庫德自治區在周末期間已恢復透過土耳其輸出的原油出口。

布蘭特原油11月期貨周一盤初下跌1%，報每桶69.42美元，失守上周五站上的70美元關卡，逆轉上周周線大漲5.2%的升勢；西德州中級原油（WTI）11月期貨也跌1.1%至每桶65美元。

路透報導，知悉計畫的知情人士表示，由沙烏地阿拉伯領導的油國組織將在10月5日舉行線上會議，計劃11月再增產每日至少13.7萬桶，與10月計劃的增產量相當。因討論非公開內容，知情人士要求匿名。

OPEC+繼續推動奪回全球市占率的策略，讓閒置產重返生產，而非如以往般扮演管理油價的角色。儘管整個石油產業都警告即將出現供應過剩情況，但OPEC+已開始逐步恢復此前暫停的產能，達到每日166萬桶。不過，油價依然有撐，原因是獲得中國大陸強勁買盤支撐。

不過，OPEC+10月計劃的增產幅度仍遠低於該組織前兩個月宣布的增幅，代表們當時強調，由於一些國家增產能力不足，實際供應增幅將會更小。知情人士表示，關於11月增產計畫的最終決定尚未做出，周日會議前的討論仍可能發生變化。

國際能源署（IEA）預期2026年將出現創紀錄的石油供應過剩情況，原因是OPEC+繼續恢復生產，而且來自該組織以外的原油供應增加。高盛集團預期布蘭特油價明年跌至約55美元左右。

