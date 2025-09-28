美國本周將公布9月就業報告 預估非農人數僅增加5萬人

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國本周五（10月3日）將公布9月就業報告。歐新社
美國本周五（10月3日）將公布9月就業報告，經濟學者預測就業人數將只增加5萬人，與6-8月的平均人數大致相同，失業則維持在4.3%。但如果國會未能在周二通過明年度支出案，導致政府關門，勞工部便不會公布就業報告。

9月就業報告攸關聯準會（Fed）是否將在10月29日再度降息。彭博經濟學家表示，「我們預測9月非農業就業人數將增加5.4萬人，主要來自於休閒接待業，因為氣候良好，且股市上漲使家庭財富增加，將帶動非必要性服務類支出增加」。

美國周二也將公布8月企業求才數（JOLTS），預料將減少到2021年以來最低。另外本周美國供給管理協會（ISM）還將公布9月製造業及服務業指數

投資人正密切關注10月1日聯邦政府是否關門，以及引發的衝擊。

亞洲方面，周二澳洲央行會議預料將維持利率不變，周三印度央行將恢復降息到5.25%。日銀多位決策官員將發表談判，總裁植田和男周五的演說最受關注。

中國大陸周二將公布9月採購經理人指數（PMI），市場聚焦製造業指數是否連續第6個月都低於50。周三台灣、印尼、南韓、馬來西亞等多國將公布PMI；南韓周三將公布9月出口數據，預估將停止成長。

