美要歐盟保證數位法不罰美企

美國駐歐盟大使普茲德（Andrew Puzder）表示，歐盟必須證明當地的數位法規未懲罰美國科技公司、且未侵犯或改變言論自由，以「確保」雙邊未來能維持良好的關係。

九月就任的普茲德向英國金融時報（FT）表示，美國將針對歐洲檢討中的數位法規，向歐盟執委會正式提出申請，以討論真正的分歧點何在、以及該如何解決。他指出，歐洲相信數位法案沒有美國認為的那麼嚴格、那麼有針對性，他覺得雙方需要坐下來仔細商談，確定這些法條並未「懲罰」美國利益。

美國總統川普揚言要對歧視美企的國家，展開報復。華府也長期抱怨歐盟的數位法規，包括縮限科技巨擘勢力的數位市場法（DMA）、與管控網路內容的數位服務法（DSA）。普茲德說，美國總統無論黨籍，都不會坐視這些法律侵犯美國基本權利或是美國企業，需要確定這種情況不會發生，或做出改變、確保不會成真。

歐盟執委會就如何簡化數位法規，公開徵詢意見，期限到10月14日為止。目前簡化範圍仍有不確定性，公民社會和歐洲議會的部分成員擔心，此舉會導致一些法規遭削弱。DMA於2022年上路，旨在確保大小型業者能公平競爭，違者最高開罰全球營收10%。