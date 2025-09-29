聽新聞
0:00 / 0:00

美要歐盟保證數位法不罰美企

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

美國歐盟大使普茲德（Andrew Puzder）表示，歐盟必須證明當地的數位法規未懲罰美國科技公司、且未侵犯或改變言論自由，以「確保」雙邊未來能維持良好的關係。

九月就任的普茲德向英國金融時報（FT）表示，美國將針對歐洲檢討中的數位法規，向歐盟執委會正式提出申請，以討論真正的分歧點何在、以及該如何解決。他指出，歐洲相信數位法案沒有美國認為的那麼嚴格、那麼有針對性，他覺得雙方需要坐下來仔細商談，確定這些法條並未「懲罰」美國利益。

美國總統川普揚言要對歧視美企的國家，展開報復。華府也長期抱怨歐盟的數位法規，包括縮限科技巨擘勢力的數位市場法（DMA）、與管控網路內容的數位服務法（DSA）。普茲德說，美國總統無論黨籍，都不會坐視這些法律侵犯美國基本權利或是美國企業，需要確定這種情況不會發生，或做出改變、確保不會成真。

歐盟執委會就如何簡化數位法規，公開徵詢意見，期限到10月14日為止。目前簡化範圍仍有不確定性，公民社會和歐洲議會的部分成員擔心，此舉會導致一些法規遭削弱。DMA於2022年上路，旨在確保大小型業者能公平競爭，違者最高開罰全球營收10%。

美國 歐盟

延伸閱讀

摩爾多瓦議會選舉登場 親歐親俄結果受矚

聯合國恢復制裁伊朗 歐盟外交首長籲持續核問題談判

美駐加大使揚言「檢討」預先清關服務 惹怒加拿大人

煽動美軍抗命 哥倫比亞總統美簽遭撤銷

相關新聞

油價短期有撐 長線向下…OPEC+傳11月增產

布蘭特油價26日漲破每桶70美元，為7月底以來首見，主因美歐加重對俄羅斯石油的制裁壓力、美元貶值，油市專家表示，油價短線...

川普消遣鮑爾…你被開除了 加強施壓意味濃厚

在美國本周將公布9月就業報告、牽動聯準會（Fed）10月決策之際，美國總統川普28日在社群平台貼出一張可能是人工智慧（A...

美要歐盟保證數位法不罰美企

美國駐歐盟大使普茲德（Andrew Puzder）表示，歐盟必須證明當地的數位法規未懲罰美國科技公司、且未侵犯或改變言論...

歐盟對三國鋼品課反傾銷稅

歐盟執委會26日對越南、日本、埃及進口的熱軋鋼品，課徵反傾銷稅。消息指出，台塑的越南河靜鋼鐵廠也被列入課稅名單。

AI來勢洶洶…撼動就業生態 新創Anthropic計劃全球擴增兩倍人力

人工智慧（AI）新創公司Anthropic為擴大全球事業，計劃今年內增加兩倍國際人力，同時顧問業者埃森哲（Accentu...

AI債務 躍熱門關鍵詞

人工智慧（AI）熱潮促使全球企業紛紛引進AI工具之際，但調查顯示，「AI債務」正成為企業界的熱門關鍵詞。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。