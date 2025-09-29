聽新聞
歐盟對三國鋼品課反傾銷稅

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電

歐盟執委會26日對越南、日本、埃及進口的熱軋鋼品，課徵反傾銷稅。消息指出，台塑的越南河靜鋼鐵廠也被列入課稅名單。

越通社報導，據越南工商部，歐盟對越南進口的熱軋鋼品，開徵12.1%的反傾銷稅，台塑河靜鋼鐵廠面臨新稅，但越南鋼鐵巨頭和發集團（Hoa Phat Group）與旗下公司取得豁免。

工商部表示，該國與歐盟締結自由貿易協定後，越南製鋼業努力擴大歐盟市場，歐盟新稅將打壓該國業者。歐洲鋼鐵協會提出申訴後，歐盟於去年8月8日對進口鋼材啟動調查，該決定凸顯越南鋼業需要改造、提高競爭力、分散出口市場。

越南之外，歐盟也對日本、埃及的熱軋鋼品課徵反傾銷稅。日本稅率為6.9%-30%，受影響業者包括日本製鐵、JFE鋼鐵、大同特殊鋼（Daido Steel）；埃及稅率為11.7%。新稅將實施五年，歐盟也對印度啟動調查，但最後裁定未涉及傾銷。

路透報導，歐盟官員透露，由於歐盟與越南的貿易赤字日增，歐盟擬施壓越南，取消對歐盟商品的行政壁壘。去年歐盟對越南的貿易赤字大增近20%至500億美元左右。                      

