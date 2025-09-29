油價短期有撐 長線向下…OPEC+傳11月增產

布蘭特油價26日漲破每桶70美元，為7月底以來首見，主因美歐加重對俄羅斯石油的制裁壓力、美元貶值，油市專家表示，油價短線仍有支撐，不利做空，但長線仍有結構性下壓。路透並披露，石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）計劃11月再增產每日至少13.7萬桶。

布蘭特原油11月期貨26日上漲1%至70.13美元，西德州中級原油11月期貨也走揚1.1%，報每桶65.72美元，一周來漲逾5.3%，是三個多月來最大單周漲幅。

美國總統川普要求土耳其停購俄羅斯石油，並表示他將對匈牙利有相同要求。歐洲外交人士也警告俄羅斯，北約準備將進入領空的俄羅斯戰機擊落。同時，聯合國相隔十年後再對伊朗實施制裁，實施軍武禁運等措施，理由是伊朗拒絕國際機構進入審查、釐清408公斤的鈾庫存，違反2015年核子協議，接下來伊朗將有30天時間滿足西方條件。

地緣緊張升高對油價有利，壓倒OPEC+增產的利空。而且美國頁岩石油業者的增產意願明顯下降，加上美國經濟成長率及個人消費支出強韌，石油需求不致驟減。達拉斯聯邦準備銀行對石油業老闆的訪調顯示，業者認為川普支持低油價、對重要產品提高關稅及混亂的決策，既打擊投資者，也拉高產油成本。

另一項利多訊號是原料商品交易員對油價由空翻多，是8月初以來首見。分析師指出，現在放空原油的風險不小。

不過，國際能源總署（IEA）等機構預測，今年底石油勢將供給過剩，因為OPEC+和其他產油國增產，尤其是美國。另外伊拉克經過土耳其的油管於27日恢復運作，初期每天將運送23萬桶石油到國際市場，未來運油量將增至50萬桶。

分析師指出，油價下檔鐵板在60美元，上檔鍋蓋約為70美元。俄烏戰局變化、加薩衝突、OPEC+決定增產及美國與各國的關稅談判，雖為油價帶來生機，但油價仍位於長期下降趨勢的中點。