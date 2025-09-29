AI債務 躍熱門關鍵詞

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電

人工智慧（AI）熱潮促使全球企業紛紛引進AI工具之際，但調查顯示，「AI債務」正成為企業界的熱門關鍵詞。

專案管理和協作軟體業者Asana發布的「職場AI狀態」報告，訪調美國、英國、澳洲、德國及日本超過9,000名具AI知識的勞工，報告顯示，今年的AI採用率已攀升至70%，高於去年的52%，卻也有更多勞工感到數位疲乏，比率上升至84%，高於去年的75%，認為工作負擔難以管理的勞工比率也提高至77%。

BetterUp實驗室與史丹福大學社群媒體實驗室的研究也發現，甚至有40%的美國辦公室勞工，曾收到AI生成的「粗製濫造內容」。

造成這些勞工還要多花近兩小時處理，推估帶來每月186美元的無形稅負，每年也對生產力造成900萬美元的衝擊。

Asana的報告也凸顯，企業還沒為人類員工與自動化AI代理協調工作，做好準備，也缺乏促使平順合作的必要監督，而且有79%的全球企業預期，執行AI工具不彰正帶來「AI債務」。Asana工作創新實驗室專家霍夫曼說，「AI債務」是指未能正確執行新導入自動化系統的成本，涵蓋資金、時間及資安等代價。

美國就業機構Generation創辦人穆爾雪德（Mona Mourshed）指出，企業投資AI是希望提高工作品質與速度，並降低成本，卻未提供必需的訓練或指引，難以具體改善。

美國 債務

延伸閱讀

採用率攀升至70% 企業競相導入AI後…「AI債務」正成為熱門關鍵詞

紐時：「法辦」柯米之後 川普公開點名索羅斯、霍夫曼

90歲阿公帶鏟子去花蓮救災！等車背影曝光 感動14萬網友

手拿清淤工具…區間車乘客全在光復站下車！數萬網友感動：同島一命

相關新聞

AI來勢洶洶…撼動就業生態 新創Anthropic計劃全球擴增兩倍人力

人工智慧（AI）新創公司Anthropic為擴大全球事業，計劃今年內增加兩倍國際人力，同時顧問業者埃森哲（Accentu...

AI債務 躍熱門關鍵詞

人工智慧（AI）熱潮促使全球企業紛紛引進AI工具之際，但調查顯示，「AI債務」正成為企業界的熱門關鍵詞。

今年全球虛擬資產市值攀至3.9 兆美元 穩定幣成為市場主流

虛擬資產市場快展截至今年9月初，全球虛擬資產市值達3.9兆美元，約當目前加拿大股票的總市值；而作為主要交易媒介的穩定幣市...

富達經濟學家：關稅影響亞洲經濟體 出現結構性轉變

全球貿易格局持續演變，美國關稅對亞洲經濟體的影響日益顯著。富達國際亞洲經濟學家劉培乾指出，面對供應鏈移轉、新興貿易聯盟形...

高學歷年輕人逃跑、經濟四面楚歌 印尼正活成開發中國家最脆弱的樣子

被不少台商視為「中國＋1」策略重要據點的印尼，如今正成為川普關稅戰、中國傾銷夾擊下的受害者。

職場「大擁抱潮」來了 員工不跳槽、企業不裁員…發生什麼事？

當跳槽變成奢侈品，「抱緊工作（job hugging）」成了職場新常態。多年來，美國就業市場一直青睞自由自在的跳槽族，這不僅是企圖心的展現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。