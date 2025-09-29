AI來勢洶洶…撼動就業生態 新創Anthropic計劃全球擴增兩倍人力

人工智慧（AI）新創公司Anthropic為擴大全球事業，計劃今年內增加兩倍國際人力，同時顧問業者埃森哲（Accenture）計劃讓無法學習AI技能的員工「退場」，沃爾瑪更警告AI將改變所有工作，凸顯AI對就業的影響。

Anthropic已宣布，今年底前將擴增國際人力兩倍，並把擴大應用AI團隊的規模五倍，以因應美國以外事業規模擴大，以及與OpenAI、微軟及Google之間的競爭加劇。

Anthropic的Claude模型在全球各地和產業的需求加速成長，全球使用率更已到達轉捩點：近80%活動來自美國以外地區，在南韓、澳洲和新加坡等國家的獲採用程度甚至已超越美國。

Anthropic計劃在印度、澳洲、紐西蘭、南韓和新加坡招募當地負責人，並正在英國、南歐和北歐、德國、奧地利和瑞士擴大徵才。

該公司也正在東京開設亞洲首家辦事處，同時擴大歐洲的規模，包括在都柏林和倫敦新增100多個職位，和蘇黎世的一個以研究為主中心。

另一方面，科技顧問業者埃森哲（Accenture）已制定一份裁員計畫，將裁撤掉那些無法培訓學習AI技能的員工，做為「AI優先」的廣大重建策略一環。

執行長史葳特（Julie Sweet）表示，將繼續大量投資AI領域，預期員工也將大規模地「重新訓練和重新裝備技能，「我們正在投資提升我們員工的技能，這是我們的主要策略」，該公司將「按照一份壓縮的時間表」，淘汰職訓「並未處於可行路徑」的員工。

她說，埃森哲已重新讓55萬員工學習生成式AI的基礎，並規劃為期六個月、8.65億美元的企業最佳化方案，預料可省下超過10億美元成本。

沃爾瑪執行長董明倫（Doug McMillon）上周在員工大會表示，「很清楚地，AI將確實改變每一份工作」，有些工作將會因此消失，雖然也有些工作將因此被創造，「或許世界上有某個工作是AI不會改變的，但目前我還想不到」。

這番言論顯示，企業領袖對於AI影響就業的論調已快速轉變，福特汽車、摩根大通和亞馬遜等公司都已直率預測AI將造成失業。有些公司則建議其他雇主為其人力變化做好準備。