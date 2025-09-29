AI來勢洶洶…撼動就業生態 新創Anthropic計劃全球擴增兩倍人力

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
人工智慧新創公司Anthropic為擴大全球事業，計劃今年內增加兩倍國際人力。（路透）
人工智慧新創公司Anthropic為擴大全球事業，計劃今年內增加兩倍國際人力。（路透）

人工智慧（AI）新創公司Anthropic為擴大全球事業，計劃今年內增加兩倍國際人力，同時顧問業者埃森哲（Accenture）計劃讓無法學習AI技能的員工「退場」，沃爾瑪更警告AI將改變所有工作，凸顯AI對就業的影響。

Anthropic已宣布，今年底前將擴增國際人力兩倍，並把擴大應用AI團隊的規模五倍，以因應美國以外事業規模擴大，以及與OpenAI、微軟及Google之間的競爭加劇。

Anthropic的Claude模型在全球各地和產業的需求加速成長，全球使用率更已到達轉捩點：近80%活動來自美國以外地區，在南韓、澳洲和新加坡等國家的獲採用程度甚至已超越美國。

Anthropic計劃在印度、澳洲、紐西蘭、南韓和新加坡招募當地負責人，並正在英國、南歐和北歐、德國、奧地利和瑞士擴大徵才。

該公司也正在東京開設亞洲首家辦事處，同時擴大歐洲的規模，包括在都柏林和倫敦新增100多個職位，和蘇黎世的一個以研究為主中心。

另一方面，科技顧問業者埃森哲（Accenture）已制定一份裁員計畫，將裁撤掉那些無法培訓學習AI技能的員工，做為「AI優先」的廣大重建策略一環。

執行長史葳特（Julie Sweet）表示，將繼續大量投資AI領域，預期員工也將大規模地「重新訓練和重新裝備技能，「我們正在投資提升我們員工的技能，這是我們的主要策略」，該公司將「按照一份壓縮的時間表」，淘汰職訓「並未處於可行路徑」的員工。

她說，埃森哲已重新讓55萬員工學習生成式AI的基礎，並規劃為期六個月、8.65億美元的企業最佳化方案，預料可省下超過10億美元成本。

沃爾瑪執行長董明倫（Doug McMillon）上周在員工大會表示，「很清楚地，AI將確實改變每一份工作」，有些工作將會因此消失，雖然也有些工作將因此被創造，「或許世界上有某個工作是AI不會改變的，但目前我還想不到」。

這番言論顯示，企業領袖對於AI影響就業的論調已快速轉變，福特汽車、摩根大通和亞馬遜等公司都已直率預測AI將造成失業。有些公司則建議其他雇主為其人力變化做好準備。

規模 美國

延伸閱讀

輝達投資祕辛 黃仁勳：OpenAI是下個數兆元公司

助花蓮重建家園 新北環保局出動20輛機具晚上加班工作到近12點

堰塞湖每天溢流40到80萬噸 卓榮泰：搜救絕不停止、紅色警戒也不解除

NBA／澳洲聯賽史上最大齡菜鳥！3冠麥基首秀狂砍32分13籃板

相關新聞

AI來勢洶洶…撼動就業生態 新創Anthropic計劃全球擴增兩倍人力

人工智慧（AI）新創公司Anthropic為擴大全球事業，計劃今年內增加兩倍國際人力，同時顧問業者埃森哲（Accentu...

AI債務 躍熱門關鍵詞

人工智慧（AI）熱潮促使全球企業紛紛引進AI工具之際，但調查顯示，「AI債務」正成為企業界的熱門關鍵詞。

今年全球虛擬資產市值攀至3.9 兆美元 穩定幣成為市場主流

虛擬資產市場快展截至今年9月初，全球虛擬資產市值達3.9兆美元，約當目前加拿大股票的總市值；而作為主要交易媒介的穩定幣市...

富達經濟學家：關稅影響亞洲經濟體 出現結構性轉變

全球貿易格局持續演變，美國關稅對亞洲經濟體的影響日益顯著。富達國際亞洲經濟學家劉培乾指出，面對供應鏈移轉、新興貿易聯盟形...

高學歷年輕人逃跑、經濟四面楚歌 印尼正活成開發中國家最脆弱的樣子

被不少台商視為「中國＋1」策略重要據點的印尼，如今正成為川普關稅戰、中國傾銷夾擊下的受害者。

職場「大擁抱潮」來了 員工不跳槽、企業不裁員…發生什麼事？

當跳槽變成奢侈品，「抱緊工作（job hugging）」成了職場新常態。多年來，美國就業市場一直青睞自由自在的跳槽族，這不僅是企圖心的展現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。