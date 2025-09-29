聽新聞
川普消遣鮑爾…你被開除了 加強施壓意味濃厚

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
川普28日在Truth Social網站上，貼出一張他開除鮑爾的圖像。 （網路照片）
川普28日在Truth Social網站上，貼出一張他開除鮑爾的圖像。 （網路照片）

在美國本周將公布9月就業報告、牽動聯準會（Fed）10月決策之際，美國總統川普28日在社群平台貼出一張可能是人工智慧（AI）生成的圖像，顯示他對著Fed主席鮑爾說「你被開除了」（YOU' RE FIRED），施壓意味濃厚。

川普在Truth Social平台張貼的圖像內容，為川普用手指著準備捲鋪蓋走路的鮑爾，大喊「你被開除了」（YOU' RE FIRED），背景是Fed的印記。ChatGPT所做的視覺分析顯示，這張圖像顯然是「AI生成，或數位圖像」。

即便Fed已在9月中降息1碼，川普依然發出最新一波威脅。

不過，美國10月3日將發布9月就業報告，預估非農就業人口將增加5萬人，失業率維持在4.3%，顯示勞動市場依然穩定，可能使投資人對Fed今年底前進一步降息的預期降溫。

英國金融時報（FT）對學院派經濟學者的訪調結果顯示，多達82%的受訪學者傾向支持沃勒接任鮑爾的主席職務，但看好他接任的比率只有20%；最被看好者是哈塞特，比率為39%。

FT在這項調查提出五位Fed主席的人選，分別是白宮國家經濟委員會召集人哈塞特、財政部長貝森特、新任Fed理事米倫、Fed前理事華許以及沃勒。

