今年全球虛擬資產市值攀至3.9 兆美元 穩定幣成為市場主流

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

虛擬資產市場快展截至今年9月初，全球虛擬資產市值達3.9兆美元，約當目前加拿大股票的總市值；而作為主要交易媒介的穩定幣市場規模也隨之擴張，以法幣為擔保的穩定幣，因價格穩定及準備資產透明度高，成為市場主流。據統計，USDT及USDC兩者市值加總，由2023年底的1,162億美元快速增至今年9月的2,400億美元。

台灣自己發行穩定幣的迫切性如何？國內金融人士認為，「新台幣穩定幣」的國際接受度預計偏低，因台灣並非主要貿易結算國家，其穩定幣難以被其他貿易夥伴接受。

相較之下，香港因其聯繫匯率制度等同美元，且有中國大陸政府在背後支持等兩大因素，因此，香港發行的港幣穩定幣國際接受度將會高很多。

業者指出，台灣央行也認為現有多元支付工具已足夠，短期內缺乏發行穩定幣的迫切性，但實際上台灣即使發行穩定幣，其地位與國際接受度也難以與其他主要穩定幣匹敵。

穩定幣 資產 香港

