職場「大擁抱潮」來了 員工不跳槽、企業不裁員…發生什麼事？

摘要 美國最近出現15年來首次「留任者」薪資漲幅超越「跳槽者」現象。由於就業市場疲軟，員工也為求安穩選擇留在原職「抱緊工作」，近月離職率降至2016年來最低

當跳槽變成奢侈品，「抱緊工作（job hugging）」成了職場新常態。

多年來，美國就業市場一直青睞自由自在的跳槽族，這不僅是企圖心的展現，職場建議更總是說，想獲得更高薪水的最可靠途徑就是連續換工作。

但現在，情況正在改變。根據亞特蘭大聯邦儲備銀行數據，15年來首次出現「留任者」工資成長速度超越「跳槽者」的現象。ZipRecruiter調查顯示，52%的新員工過去兩年只換過一次工作，這個比例較上季的43%明顯上升。美國的離職率，近月維持在2%，這是2016年以來的最低水準。

ZipRecruiter勞動經濟學家巴肖德（Nicole Bachaud）說：「很多員工意識到市場的不確定性。」這包含新增職缺的大幅放緩，目前美國企業招募速度，若扣除疫情初期，已降至2013年來最低。

ADP首席經濟學家理查森（Nela Richardson）將此現象稱為「大留任潮」。「員工哪裡都不去了。我們在數據中看到極低的流動率，這在美國很不尋常。」她說。

員工與僱主的雙向擁抱

值得注意的是，這種「抱緊工作」現象是雙向的：不只員工抱緊工作，雇主也在「擁抱」員工。

在經歷2021-2022年「大離職潮」後，企業不想再次面臨人手短缺。理查森形容，這是一個「不招聘、不裁員」的市場，面對經濟的不確定性，企業選擇在招聘上保守，卻也不願大幅裁員，只因在美國要重新找到人才，真的太困難了。

在「大留任潮」中繼續變強

不過，留任者們也並非高枕無憂，尤其是對那些不求成長的「佛系員工」。「自滿可能讓工作岌岌可危，」巴肖德警告。

管理諮詢與獵頭公司光輝國際（Korn Ferry）副董事長瓜里諾（Alan Guarino）指出，在「大擁抱的職場」中，員工需要更努力脫穎而出，「因為雇主知道你反正也去不了別的地方，可能會要求你做更多事情。」

聰明擁抱法：原地轉身

職涯教練伍德拉夫-桑托斯（Mandi Woodruff-Santos）直言：「我不認為抱緊工作是好策略。」

她認為，與其因害怕而被迫留在原職，不如採取「原地轉身」策略——在現有公司內部尋求發展，要求升職或學習新技能。

此外，經營人脈也同樣關鍵。瓜里諾說：「在這波『大擁抱潮』期間，員工應該把原本找工作的時間，投資在擴展人脈上。因為下一波『大離職潮』終將到來，期間累積了社交資本的人，將是會接到『機會來電』的那群人。」

不過，無論你選擇留任還是跳槽，保持積極主動的態度才是關鍵。因為，在這個充滿不確定性的時代，提前為下一波機會做好準備，才是真正的生存之道。

資料來源：CNBC、經濟學人

《原文職場「大擁抱潮」來了！員工不跳槽、企業不裁員…發生什麼事》