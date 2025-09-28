台灣文化日勾回憶 荷蘭青年體驗台灣「從亂到禪」

荷蘭「台灣文化日」27日在阿姆斯特丹舉行，盛況超越去年。曾在台灣當過交換學生的路可韋（Sebastien）對這片土地念念不忘，他在現場被小吃喚起許多回憶，期望有一天長居台灣。

旅荷藝術團體「兩房藝聽」基金會（Chamber XChamber）與荷蘭台灣商會、駐荷蘭台北代表處合作，在阿姆斯特丹De Hallen藝文中心舉辦「A TaiwanMoment 台灣文化日」，邀請樂團現場表演，並提供正宗台灣美食，以及藝品和遊戲攤位等。

「兩房藝聽」的劉知昂說，台灣文化可以透過多元方式呈現，包括美食飲料、手工藝、表演藝術、童書等，這些事物都是台灣文化的其中一面，可以讓人感受到當下的珍貴，因此將活動命名為A TaiwanMoment（台灣片刻）。

駐荷蘭代表田中光致詞時說，文化無法定義，但必須要有靈魂，「沒有靈魂的文化，就只是一場秀」；台灣文化有著長久的開放和韌性，「如今我們的文化擁抱傳統，但也接受新思維」，在談高科技的同時，文化連結仍是將雙方凝聚在一起的本質。

27歲的路可韋帶著朋友來到台灣文化日。他在海牙就讀大學時，因學生交換計畫去過兩次台灣，各待了半年時間，現在仍可用簡單中文溝通。對他來說，台灣文化日讓他「回憶重上心頭」。

他接受中央社訪問時說，在台中朝陽科技大學當交換學生時，因為常去「小七」（便利商店），與店員對話機會多了，中文也漸漸流利起來。

他眼中的台灣繁忙不已，有些公車司機很「瘋狂」、路上機車也很多，然而，「乍看很混亂，一旦順其自然，卻會覺得很Zen（放鬆）、很祥和。」

交換計畫結束後，路可韋對台灣念念不忘，來到台灣文化日，看到珍珠奶茶、滷肉飯、麵線，又被台灣人環繞，回憶鮮活了起來。

路可韋說，台灣人非常友善，「我還想再去，我想在這裡工作一段時間，存點錢，然後打算永久留在那裡。所以我不是要回這裡（荷蘭），我是想回台灣，在那裡生活。」

旅荷3年的謝易呈在科技重鎮愛因霍芬（Eindhoven）從事科技業供應鏈相關工作，特地來到120公里外的阿姆斯特丹為台灣活動捧場。

他說，身邊的荷蘭朋友對台灣的認識，很多是基於科技、半導體、晶片，但也認為台灣社會多元、友善且包容，感覺台灣在荷蘭社會的曝光度愈來愈高。