台灣編舞家劉奕伶舞作 紐約市立中心秋季舞蹈節演出

中央社／ 紐約27日專電

台灣編舞家劉奕伶的雙人舞作「而且或者…」26、27日登上紐約市立中心「秋季舞蹈節」舞台，與德國知名斯圖加特芭蕾舞團、美國艾文艾利舞團同場演出，成功不靠音樂、只靠肢體吸引滿場觀眾全神貫注。

舞者林俊毅與洪維婷在紐約市立中心（New YorkCity Center）「秋季舞蹈節」（Fall for Dance Festival）舞台上，沒有音樂，只有飛揚的腳步與肢體拍打聲，台下觀眾從摸不清舞碼，到全神貫注投入舞者迥異於傳統芭蕾的動作，時而發出意會的笑聲，「而且或者…」吸引如雷掌聲。

編舞者劉奕伶演出後表示，很興奮作品首次在大劇場演出，2場安全過關，表現很好非常開心；作品挑戰創作能否不靠音樂，單純以肢體吸引觀眾，考驗觀眾注意力，也是給自己的挑戰。

她說，很開心觀眾都很投入，坐在觀眾席也可感覺大家投入，舞者一點一滴都有清楚的回應。自己一直停止呼吸，到謝幕時才能吐氣放鬆。

「而且或者…」在德國斯圖加特芭蕾舞團（StuttgartBallet）與美國紐約艾文艾利舞團（Alvin Ailey Dancetheater）兩場之間演出，夾在現代芭蕾與跨族裔動感之間，融合劇場、武術與肢體延展、扭曲，單純的台灣舞蹈，在2000多個座位的大劇場呈現相當突出。

「而且或者…」去年底曾在紐約「東亞當代舞蹈節」登台，紐約觀眾再度有機會欣賞調整部分編排與服裝的演出。

這支僅有兩名舞者靠著默契、呼吸、腳步和拍打、觸摸的舞碼，同樣讓觀眾全神貫注，如癡如醉。舞者林俊毅說，兩人太難說是愛是恨，裡面有各種關係，結合非常複雜的情感，感受很多。

紐約市立中心自2004年起舉辦秋季舞蹈節，以親民票價呈現來自世界各地的舞蹈，門票極度搶手。今年節目於16日至27日演出，參與舞團橫跨台灣、美國、加拿大、法國、荷蘭、阿根廷、德國等，涵蓋現代舞、踢踏舞、芭蕾、探戈、嘻哈等多元舞風。

