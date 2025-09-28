深化北美學界理解台灣 美印第安那大學研究課程上線

以北美地區為主、全球首個台灣研究暑期線上課程今天正式開課，課程由駐芝加哥辦事處與美國印第安納大學布魯明頓分校合辦，希望透過專業講者讓各國對台灣有更深入認識。

由駐芝加哥辦事處與印第安納大學布魯明頓（Bloominhgton）分校首度合辦，以北美地區為主要對象的全球台灣研究暑期線上課程27日上線。課程由印大教授王飛仙籌劃，旨在超越時間與地區限制，為踏入台灣研究領域的研究生與年輕學者提供深化理解的平台，促進跨國學術交流與對話。

駐芝加哥辦事處長類延峰在線上開幕式指出，台灣是美國及全球理念相近國家，也是安全、經貿與共享價值的堅實夥伴，台美關係緊密，在經貿、國防、教育、科技等領域合作成果豐碩。

他指出，近期台灣農產品貿易友好訪問團前往印第安納州與俄亥俄州等各州，就農業與貿易議題交流，顯示台灣對與美國深化合作高度重視。台灣與全球及美國關係互補，在各領域提供實質貢獻，各國應對台灣有更深入的認識。

課程主題為「台灣的過去、現在與未來，始終與世界緊密連結」，來自北美、歐洲、亞洲及澳洲，報名參與課程的學者與研究生超過60人，顯示台灣研究在全球發展的趨勢。

印第安納州州務卿莫拉萊斯（Diego Morales）在活動中表達對台灣的肯定與情誼，強調印州與台灣為親密夥伴，感謝印第安納大學促成課程，進一步推動台灣與印州在教育與人文領域的交流。

暑期線上學校課程以「全球台灣」為主題，為期3個週末以線上授課方式進行。多位在歷史、國際關係、公共衛生、性別與社會、經濟、地緣政治、文化與文學等領域具影響力的學者擔任講者。