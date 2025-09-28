美超市即食義麵檢出李斯特菌 恐與致命疫情有關

美國聯邦官員警告消費者勿食用沃爾瑪（Walmart）與喬氏連鎖超市（Trader Joe’s）部分的加熱即食義大利麵，因產品可能遭先前引發致命疫情的李斯特菌污染。

美聯社報導，美國農業部（USDA）昨天更新公共衛生警訊，將喬氏連鎖超市販售的「卡津風味烤雞奶油白醬寬麵」（Cajun Style Blackened Chicken BreastFettucine Alfredo）納入警訊範圍。

這些16盎司塑膠餐盒產品，最佳食用日期為9月20日、24日及27日，部分可能仍在消費者冰箱。受影響產品的檢驗標章編號為「P-45288」。

農業部25日晚間已對沃爾瑪販售品牌Marketside的「牛肉丸蕃茄醬細扁麵」（Marketside Linguine withBeef Meatballs & Marinara Sauce）發布警訊。

這些12盎司塑膠餐盒產品，最佳食用日期介於9月22日至10月1日，標籤的檢驗標章內含企業編號「EST. 50784」與「EST. 47718」，產品已配送至全美沃爾瑪門市。

農業部食品安全檢疫處（FSIS）表示，未來可能會確認更多受影響產品。目前雖然沒有正式發布召回，但分銷這些產品的大型食品商FreshRealm已建議沃爾瑪下架。沃爾瑪官員回應已停止銷售並移除產品。

這些加熱即食的產品，可能遭受類似事件同一株的李斯特菌（listeria bacteria）污染。沃爾瑪與克羅格（Kroger）先前販售的雞肉奶油白醬寬麵，因李斯特菌污染造成至少4死、逾20人染病，今年夏天大規模召回。

FreshRealm進行的檢測發現，牛肉丸餐點中的寬麵帶李斯特菌，其菌株與雞肉寬麵所檢出相同。公司聲明指出：「我們一直認為李斯特菌的來源，可能是第三方供應的原料。」與此相關的義大利麵係來自加州羅斯維爾（Roseville）的Nate's Fine Foods，但後者暫未回應媒體詢問。

李斯特菌感染會引發嚴重疾病，特別是老年人、免疫系統脆弱者及孕婦與新生兒。症狀包括發燒、肌肉疼痛、頭痛、頸部僵硬、意識混亂、失去平衡及抽搐。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC），美國每年約有1600人感染李斯特菌，約260人死亡。去年熟食肉品品牌野豬頭（Boar's Head）引發的相關疫情，導致10人死亡、超過60人染病，促使當局於12月宣布修訂衛生規範。