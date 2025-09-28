美股四指數收紅 本周盯就業數據…寄望重現「不冷不熱」結果

美國股市上周五（26日）上漲，投資人無視依然偏高的通膨數據以及美國總統川普祭出的新一波關稅措施，趁連三日頹勢逢低進場。投資人愈來愈擔心美股可能回檔，惟寄望本周公布的就業數據能重現「不冷不熱」（goldilocks）的結果。

標普500指數26日上漲0.6%，道瓊工業指數上漲近300點，漲幅0.7%，那斯達克綜合指數則上漲0.4%。三大指數周線全都收黑，其中那指0.7%跌幅最重。費城半導體指數上漲0.3%，台積電（2330）ADR跌1.2%，周線仍分別上漲1.2%和3.2%。

美國公債殖利率變動不大，10年期公債殖利率由前一周的4.138%上升至4.185%。

聯準會（Fed）偏好的通膨指標──8月個人消費支出（PCE）通膨符合預期，仍高於2%的目標，但舒緩通膨加速的疑慮；另外，密大9月消費者信心降至四個月低點，可見愈來愈多人擔心高物價對個人財務的影響。

Pallas Capital Advisors資深基金經理人凱蘭德（Stephen Kylander）說：「市場目前正處於停滯不前的狀態，尋找漲跌的理由。」「已公布的數據顯示，降息幅度不會超過目前市場的預期。」

美國總統川普25日晚間公布對藥品、卡車和家具的新一輪關稅，但市場並未重現4月震盪。新關稅將於10月1日生效，其中包含對廚櫃課徵50%、軟裝家具30%以及重型卡車25%的關稅。

美歐大型製藥業大多對川普的新藥品關稅不以為意。川普表示，100%的稅率僅適用於專利藥，以及那些未在美國建廠的公司所銷售的藥品，禮來（Eli Lilly）、默沙東和輝瑞（Pfizer）在內的美國製藥公司股價反而上漲。

德國製造商戴姆勒卡車（Daimler Truck）在法蘭克福收跌1.8%。美國卡車製造商帕卡（Paccar）大漲5.2%。家具股方面，Wayfair上漲2.2%，RH下跌4.2%。

美國9月非農就業報告將於本周五出爐，攸關立場分歧的Fed接下來的貨幣政策走向，也因此對美股的影響勢必更甚以往。就業報告必須「剛剛好」，不能過熱，否則決策官員可能轉趨鷹派；也不能太冷，否則意味著經濟大幅放緩。