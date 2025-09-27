聽新聞
0:00 / 0:00

美股反彈？ 投資人寄望就業數據

聯合報／ 編譯劉忠勇／綜合報導

美國股市上周五上漲，投資人無視依然偏高的通膨數據以及美國總統川普祭出的新一波關稅措施，趁連三日頹勢逢低進場。投資人愈來愈擔心美股可能回檔，惟寄望本周公布的就業數據能重現「不冷不熱」（goldilocks）的結果。

美國總統川普廿五日晚間公布對藥品、卡車和家具的新一輪關稅，但市場並未重現四月震盪。美歐大型製藥業大多對川普的新藥品關稅不以為意。川普表示，百分之一百的稅率僅適用於專利藥，以及那些未在美國建廠的公司所銷售的藥品，禮來（Eli Lilly）、默沙東和輝瑞（Pfizer）在內的美國製藥公司股價反而上漲。

聯準會偏好的通膨指標──八月個人消費支出（ＰＣＥ）通膨符合預期，仍高於百分之二的目標，但舒緩通膨加速的疑慮；另外，密大九月消費者信心降至四個月低點，可見愈來愈多人擔心高物價對個人財務的影響。

Pallas Capital Advisors資深基金經理人凱蘭德說：「市場目前正處於停滯不前的狀態，尋找漲跌的理由。」「已公布數據顯示，降息幅度不會超過目前市場預期。」

美國九月非農就業報告本周五將出爐，攸關聯準會接下來的貨幣政策走向，對美股影響更甚以往。就業報告必須「剛剛好」，不能過熱，否則決策官員可能轉鷹；也不能太冷，否則意味著經濟大幅放緩。

九月就業數據很可能出現「新常態」。新增就業人數不再像過去一樣穩定處於十五萬至廿萬之間。相反地，最近幾個月的非農就業報告已經確立美國勞動市場下行趨勢。路透調查經濟學家估計，九月非農就業人數料增加三點九萬人，高於前一個月的二點二萬人。失業率預估為百分之四點三。

延伸閱讀

民主黨前官員任微軟高層 遭川普點名開除

最高院同意川普凍40億援外資金 白宮被視為爭權再勝

紐時：「法辦」柯米之後 川普公開點名索羅斯、霍夫曼

分析：川普如願報復 破壞司法部對政治保持距離規範

相關新聞

美股反彈？ 投資人寄望就業數據

美國股市上周五上漲，投資人無視依然偏高的通膨數據以及美國總統川普祭出的新一波關稅措施，趁連三日頹勢逢低進場。投資人愈來愈...

股價狂飆！特斯拉出現600美元目標價 26日大漲4%

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）最近幾周股價向前疾駛，把許多華爾街分析師的目標價丟進它呼嘯而過揚起的塵土中。周五（26...

幫倒忙？研究曝「AI荒謬產物」成職場流行病 反害企業損失慘重

研究發現，一種人工智慧（AI）生成但「金玉其外、敗絮其中」的工作產物，正在工作場域裡蔓延，稱之為AI生成的「粗製濫造內容...

不只數千億美元？業者靠這招掩護 科技業實際AI開銷恐更驚人

大型科技公司預料今年將斥資數千億美元打造人工智慧（AI）基礎設施，但實際金額可能更高，原因是這些業者逐漸採取一種會計手法...

輝達大手筆投資 黃仁勳自信喊：OpenAI會是下一個數兆美元企業

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳對OpenAI前景非常樂觀，認為OpenAI會成為下一個價值「數兆美元」的超大規模公司。

AI熱潮來襲 投資人該如何押寶？專家揭3種策略：光憑直覺走不遠

人工智慧（AI）淘金熱方興未艾，投資人該如何押寶AI？專家表示，光憑直覺選股走不了多遠，必須先思考AI會導致什麼樣的未來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。