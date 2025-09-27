美股反彈？ 投資人寄望就業數據

美國股市上周五上漲，投資人無視依然偏高的通膨數據以及美國總統川普祭出的新一波關稅措施，趁連三日頹勢逢低進場。投資人愈來愈擔心美股可能回檔，惟寄望本周公布的就業數據能重現「不冷不熱」（goldilocks）的結果。

美國總統川普廿五日晚間公布對藥品、卡車和家具的新一輪關稅，但市場並未重現四月震盪。美歐大型製藥業大多對川普的新藥品關稅不以為意。川普表示，百分之一百的稅率僅適用於專利藥，以及那些未在美國建廠的公司所銷售的藥品，禮來（Eli Lilly）、默沙東和輝瑞（Pfizer）在內的美國製藥公司股價反而上漲。

聯準會偏好的通膨指標──八月個人消費支出（ＰＣＥ）通膨符合預期，仍高於百分之二的目標，但舒緩通膨加速的疑慮；另外，密大九月消費者信心降至四個月低點，可見愈來愈多人擔心高物價對個人財務的影響。

Pallas Capital Advisors資深基金經理人凱蘭德說：「市場目前正處於停滯不前的狀態，尋找漲跌的理由。」「已公布數據顯示，降息幅度不會超過目前市場預期。」

美國九月非農就業報告本周五將出爐，攸關聯準會接下來的貨幣政策走向，對美股影響更甚以往。就業報告必須「剛剛好」，不能過熱，否則決策官員可能轉鷹；也不能太冷，否則意味著經濟大幅放緩。

九月就業數據很可能出現「新常態」。新增就業人數不再像過去一樣穩定處於十五萬至廿萬之間。相反地，最近幾個月的非農就業報告已經確立美國勞動市場下行趨勢。路透調查經濟學家估計，九月非農就業人數料增加三點九萬人，高於前一個月的二點二萬人。失業率預估為百分之四點三。