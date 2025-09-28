Anthropic 叫陣科技巨頭 AI 新創黑馬全球大徵人

人工智慧（AI）新創公司Anthropic宣布，今年國際員工總數將呈三倍成長，並把AI團隊陣容擴大至目前的五倍，以利全球擴張並因應OpenAI、微軟、Google等公司的競爭。

短短兩年內，這家價值1,830億美元的AI新創公司客戶激增，從不滿千家暴增到30多萬家，凸顯大型語言模型「Claude」需求加速成長，廣獲各行各業和各地企業採用。

Claude全球使用率已達到轉折點：將近80%的活動來自美國境外。以人均數據計算，南韓、澳洲和新加坡等國的採用率已超越美國。

執行長史密斯接受CNBC訪問時表示，Anthropic的國際成長速度遠超出預期。他說：「令人驚異的是，之前，我們派駐歐洲、日本等國際市場的人力並不可觀，但我們在那些地區的生意卻已相當、相當壯觀。」

接下來，Anthropic準備加緊招聘印度、澳洲和紐西蘭、南韓、新加坡地區的負責人，同時著手擴張英國、北歐和南歐、德國、奧地利及瑞士的業務。該公司也將在東京啟用亞洲首個辦公室，並在歐洲各地擴大營運，包括在都柏林、倫敦和蘇黎世增聘逾百人。