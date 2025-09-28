聽新聞
蘋果參考 ChatGPT 測試新 Siri
知情人士向彭博資訊透露，蘋果開發了一個類似ChatGPT的應用程式（App），用來幫助測試明年要推出的新版語音助理Siri。
蘋果的人工智慧（AI）部門使用這個App快速評估Siri的一些新功能，諸如檢索用戶個人電郵、歌曲等資料，或是編輯照片。
這個App在蘋果內部的代號為Veritas，拉丁文的意思是「真實」，截至目前，Veritas只在公司內部使用，蘋果還沒有計劃要發布給消費者。
Veritas與現在最熱門的幾個聊天機器人相似，能讓使用者管理跨多個不同主題的多段對話，儲存、參考過去的交談，跟進先前的詢問，支援長時間的來回問答。
彭博分析，即使Veritas不準備公開推出，這個內部工具代表了蘋果為Siri進行的大改造，進入新階段。新版Siri的推出，賭注很高，將重塑市場對蘋果在AI方面努力的看法。
預定明年上陣的新Siri要強化AI搜尋功能，也設計會對螢幕上顯示的資訊採取行動。
歷經多次延後，新版Siri最快明年3月推出，如果可以運作得一如蘋果所想達到的水準，就能幫助推動蘋果回到AI競賽這個重要戰場。若是沒能達標，蘋果智慧手機又要再落後競爭者Google和三星更多。
