聽新聞
0:00 / 0:00

「股6債4」過時了！美銀：這個投資組合報酬率更高

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
美銀（BofA）策略師說，若想提升回報，可以考慮採行「25/25/25/25」的投資組合模式，也就是股票、債券、現金、黃金占同等比重。歐新社
美銀（BofA）策略師說，若想提升回報，可以考慮採行「25/25/25/25」的投資組合模式，也就是股票、債券、現金、黃金占同等比重。歐新社

美國銀行（BofA）策略師哈奈特（Michael Hartnett）說，忘了傳統的「股6債4」投資組合模式吧，若想提升回報，可考慮採行「25/25/25/25」，也就是股票、債券、現金、黃金占同等比重。

哈奈特告訴CNBC，這個比重相等的四分法模式，今年來表現已超越傳統的「股6債4」，去年也是。根據美銀，該模式今年來在美國漲幅達16%，高於「股6債4」的10%。

若以涵蓋全球市場的MSCI全球指數（ACWI）為股市參考基準，並以ICE美銀全球固定收益市場指數為債券參考基準，這個模式今年迄今累計上漲18%，也優於同期「股6債4」的13%。

哈奈特在2020年代初期提出這個投資策略，當時他預期通膨和高利率將是往後十年的普遍題材，而儘管通膨已自2022年的高點放緩，但哈奈特看的是大方向。

他說，「2020年代是通膨的年代，如今通膨確實比過去20年來我們所習慣的程度還要顯著」，「但這當然不代表通膨會年年上升」，而黃金近期漲勢也確實助長了「25/25/25/25」模式的表現。

哈奈特表示，自己不是在批評「股6債4」，也了解這個模式所扮演的角色。他說，「25/25/25/25」的投資組合僅僅是在點出多元化的好處。

通膨 黃金 美國

延伸閱讀

美通膨關鍵指標符合預期 歐股收紅

基金特蒐／亞洲非投等債 錢景亮

美8月核心PCE增2.9%符預期 Fed年底前再降息機率升高

美國8月個人支出熱絡！通膨未見惡化 Fed再度降息機率升高

相關新聞

AI熱潮來襲 投資人該如何押寶？專家揭3種策略：光憑直覺走不遠

人工智慧（AI）淘金熱方興未艾，投資人該如何押寶AI？專家表示，光憑直覺選股走不了多遠，必須先思考AI會導致什麼樣的未來...

輝達大手筆投資 黃仁勳自信喊：OpenAI會是下一個數兆美元企業

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳對OpenAI前景非常樂觀，認為OpenAI會成為下一個價值「數兆美元」的超大規模公司。

美股反彈靜待就業數據考驗 Fed利率走向繫於「不冷不熱」新常態

美國股市周五上漲，投資人無視依然偏高的通膨數據以及美國總統川普祭出的新一波關稅措施，趁連三日頹勢逢低進場。投資人愈來愈擔...

股價狂飆！特斯拉出現600美元目標價 26日大漲4%

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）最近幾周股價向前疾駛，把許多華爾街分析師的目標價丟進它呼嘯而過揚起的塵土中。周五（26...

幫倒忙？研究曝「AI荒謬產物」成職場流行病 反害企業損失慘重

研究發現，一種人工智慧（AI）生成但「金玉其外、敗絮其中」的工作產物，正在工作場域裡蔓延，稱之為AI生成的「粗製濫造內容...

不只數千億美元？業者靠這招掩護 科技業實際AI開銷恐更驚人

大型科技公司預料今年將斥資數千億美元打造人工智慧（AI）基礎設施，但實際金額可能更高，原因是這些業者逐漸採取一種會計手法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。