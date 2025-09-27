「股6債4」過時了！美銀：這個投資組合報酬率更高

美國銀行（BofA）策略師哈奈特（Michael Hartnett）說，忘了傳統的「股6債4」投資組合模式吧，若想提升回報，可考慮採行「25/25/25/25」，也就是股票、債券、現金、黃金占同等比重。

哈奈特告訴CNBC，這個比重相等的四分法模式，今年來表現已超越傳統的「股6債4」，去年也是。根據美銀，該模式今年來在美國漲幅達16%，高於「股6債4」的10%。

若以涵蓋全球市場的MSCI全球指數（ACWI）為股市參考基準，並以ICE美銀全球固定收益市場指數為債券參考基準，這個模式今年迄今累計上漲18%，也優於同期「股6債4」的13%。

哈奈特在2020年代初期提出這個投資策略，當時他預期通膨和高利率將是往後十年的普遍題材，而儘管通膨已自2022年的高點放緩，但哈奈特看的是大方向。

他說，「2020年代是通膨的年代，如今通膨確實比過去20年來我們所習慣的程度還要顯著」，「但這當然不代表通膨會年年上升」，而黃金近期漲勢也確實助長了「25/25/25/25」模式的表現。

哈奈特表示，自己不是在批評「股6債4」，也了解這個模式所扮演的角色。他說，「25/25/25/25」的投資組合僅僅是在點出多元化的好處。