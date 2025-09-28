川普要微軟開除高階主管 聲稱拜登時期官員莫納可威脅國安

繼美國司法部起訴聯邦調查局（FBI）前局長柯米（James Comey）後，美國總統川普也要求微軟開除全球事務總裁莫納可（Lisa Monaco），指控這名曾為拜登政府效力的高階主管威脅美國國安。這不只是川普政府全面推動更積極監管美國企業最新例證，也讓川普一連串打擊政敵的行動再添一樁。

川普長期以來一直批評曾在前總統拜登執政時擔任副司法部長的莫納可，指控莫納可利用職務之便不斷推動調查他的行為。川普26日在Truth Social上提到他已在3月撤銷莫納可安全許可及取得機密資訊的權限，並以這項決定為由主張微軟應開除她，宣稱微軟全球事務總裁一職能讓莫納可取得「高度敏感資訊」。

川普說：「她對美國國安構成威脅，尤其是考量到微軟與美國政府簽署的重大合約…我認為微軟應立即停止雇用莫納可。」微軟未回覆置評請求。

川普要求大型上市公司調整高層人事不是頭一遭，曾以英特爾（Intel）執行長陳立武與中國大陸牽扯不清為由要求他辭職，但兩人會面後川普改口稱讚陳立武，美國政府也決定入股英特爾。

特斯拉執行長馬斯克曾砸下數億美元，協助川普重返美國總統大位，但在馬斯克批評川普大幅減稅及花大錢的法案後，兩人已在6月決裂。川普揚言取消馬斯克旗下企業獲得的聯邦補助與合約，並表示美國取消電動車強制令後馬斯克已經「瘋了」。

川普也屢次把矛頭指向蘋果及該公司執行長庫克，對蘋果在美國以外地區生產在美國銷售的iPhone感到不滿，曾揚言對蘋果祭出關稅。川普8月初宣布蘋果將加碼投資美國1,000億美元，帶動該公司未來四年美國總投資承諾上升至6,000億美元。

另一方面，在川普公開要求司法部長採取行動，並任命前私人律師出任維吉尼亞州東區最高聯邦檢察官後，大陪審團25日起訴長期與川普為敵的柯米，指控他2020年在國會作證時說謊，以及妨礙參議院程序。

批評人士認為，起訴柯米可能導致司法部淪為白宮打手。維吉尼亞州民主黨籍參議員華納（Mark Warner）說：「這種干預是危險的濫用權力，我們的體制奠基於檢察官根據證據和法律做出判決，而非決意算舊帳政治人物的私怨。」