股價狂飆！特斯拉出現600美元目標價 26日大漲4%

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）最近幾周股價向前疾駛，把許多華爾街分析師的目標價丟進它呼嘯而過揚起的塵土中。周五（26日）Wedbush證券分析師艾夫斯（Dan Ives）把特斯拉目標價上調到600美元，維持「優於大盤」的買進評級；同日特斯拉股價收盤大漲4%。

特斯拉股價26日收漲4.02%，報440.40美元。截至26日收盤，過去三個月特斯拉股價漲幅已達38.64%，因而高出分析師平均目標價342美元甚多。同期間，分析師對特斯拉目標價的上修幅度大約只有10%。

艾夫斯說，特斯拉在人工智慧（AI）領域的發展速度加快，而投資人仍低估特斯拉正在進行重大轉型的規模。他強調，特斯拉挺進自動駕駛、機器人領域，這是公司邁向2026年策略的核心，並且是定義特斯拉未來發展的重要一步。

艾夫斯認為，AI與自駕市場可望為特斯拉帶來至少價值1兆美元的商機。他還說，川普在白宮當家作主，自動駕駛相關的法規將會加快通過，改善最近幾年特斯拉遭遇到的延誤。

在最樂觀的情況下，Wedbush預估特斯拉的市值在明年初能夠達到2兆美元，再隨著自動駕駛與機器人的產能完全開出，明年底有挑戰3兆美元市值的潛力。

投資人接下來將密切關注特斯拉10月初公布的第3季交車數據，以及10月稍晚公布的財報。

有將特斯拉納入投資評級的全部分析師當中，47%將之評為買進。而分析師對標普500成分股評為買進的平均比率為55%。