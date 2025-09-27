幫倒忙？研究曝「AI荒謬產物」成職場流行病 反害企業損失慘重

研究發現，一種人工智慧（AI）生成但「金玉其外、敗絮其中」的工作產物，正在工作場域裡蔓延，稱之為AI生成的「粗製濫造內容」（workslop），在此情況下，企業投資AI不但可能毫無回報，還可能損失慘重。

哈佛商業評論22日發表一篇由史丹福大學和BetterUp的共同研究，指出這種「偽裝成生產力」且「毫無實質內容」的荒謬AI產出，正蔓延成一場職場流行病。研究調查1,150名美國各行各業員工，四成表示過去一個月曾收到過AI生成的粗製濫造內容。

這指的是看似白領產出的某種成品，實則毫無意義的胡言亂語，例如：華而不實的PPT簡報、充斥術語的官樣報告，或看似可用的電腦程式碼。在內行人眼裡，這些產物「缺乏能推進專案的真材實料」。

研究指出，有些人使用AI是為了「潤飾優秀的工作成果」，但也有人用它來「生成實際上無用、不完整，或缺乏專案關鍵背景資訊的內容」，這意味著，別人必須花更多時間來修正。研究人員說，AI粗製濫造內容的「潛在影響」在於，它會「將工作負擔轉嫁給下游人員」，

這對企業而言也是一種成本。雇主表示，這樣的內容每每都得花上近兩小時處理。研究人員依據受訪者自陳的薪資計算，這些內容恐日積月累成每月186美元的「無形稅負」，對一間擁有一萬名員工的企業來說，每年估計損失逾900萬美元的生產力。

也就是說，企業採用AI工具不僅無法提升營收，看來還會損失金錢。麻省理工學院（MIT）日前發布研究報告，表示高達95%投資生成式AI的機構獲得「零回報」。

不僅如此，人們在處理這類工作時，感受到一種更深沉的憂慮，也就是在當前文化氛圍裡，美國大企業不斷宣稱，AI的強大威力遲早會取代那些被迫使用這項技術的人。亞馬遜執行長賈西今夏附和Anthropic執行長阿莫戴，向員工傳遞訊息，表示AI將引發「白領裁員潮」。

CNN指出，AI生成的粗製濫造內容是企業盲目採用無效工具的必然（且可以避免的）結果，只因聽信少數矽谷億萬富豪高喊聊天機器人是「下一代網際網路」。此外，AI公司尚未推出能完全取代人類工作的產品，卻已開始鋪陳說詞，以便在機器人提升企業生產力失敗時，把責任歸咎於人類。