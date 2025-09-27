不只數千億美元？業者靠這招掩護 科技業實際AI開銷恐更驚人

大型科技公司預料今年將斥資數千億美元打造人工智慧（AI）基礎設施，但實際金額可能更高，原因是這些業者逐漸採取一種會計手法來隱藏部分支出。

這項會計手法被稱為「融資租賃」，微軟和甲骨文（Oracle）等業者正逐漸借助這項手法，在傳統資本支出數據未增加情況下加碼投資資料中心數十億美元。融資租賃會把持有資產的風險和報酬轉移給承租人，讓交易從經濟角度來看類似借錢買進資產。業者初期無需預付現金，而是在租約期間分散支付租賃費用。

數據顯示，微軟2025年度融資租賃總負債達到462億美元，比前一年度的271億美元增加70%。甲骨文8月止的最近一季融資租賃負債為40億美元，與一年前的零形成鮮明對比。

對甲骨文而言，融資租賃是極具吸引力選項。摩根士丹利會計和稅務策略師卡斯塔格諾（Todd Castagno）指出，市場對甲骨文資本支出的預估已比一年前大增180%。目前甲骨文燒錢速度已高於現金累積速度，最近一季自由現金流為負3.62億美元。

亞馬遜（Amazon）原本已捨棄融資租賃，偏好直接持有資產，但近來又改弦易轍，開始簽署新租約。亞馬遜7月止最近一季透過融資租賃取得價值9.37億美元的房地產與設備，遠高於一年前同期的1.81億美元。

一旦租約生效，資產也開始使用，這些業者就會開始提列相關費用。