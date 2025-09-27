輝達大手筆投資 黃仁勳自信喊：OpenAI會是下一個數兆美元企業

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳對OpenAI前景非常樂觀，認為OpenAI會成為下一個價值「數兆美元」的超大規模公司。

輝達本周一（22日）宣布投資OpenAI 1,000億美元之後，黃仁勳在周四（25日）發布的BG2播客中表示：「我認為，OpenAI很可能會成為下一家數兆美元、超大規模的公司。」他說，「超大規模。像Meta，就是超大規模公司；Google也是超大規模公司。他們將同時會有消費者和企業服務」。

目前，臉書母公司Meta Platforms、Google母公司Alphabet的市值，分別是1.9兆美元、3兆美元。

ChatGPT開發商OpenAI與輝達周一結成新的合作夥伴關係，輝達計劃投資OpenAI 1,000億美元，用以支持建造10 GW（百萬瓩）容量的AI資料中心。通常一座核電反應爐的發電量是1 GW，可想像10 GW有多大。

根據OpenAI公告的數字，ChatGPT現在每周活躍用戶已超過7億人，而這一數字在去年12月還只有3億人。

黃仁勳說，如果OpenAI夠如此成功地發展下去，那麼投資OpenAI的機會，將可能是輝達「最聰明的」投資之一。他還提到，這家人工智慧（AI）新創公司是「歷史上營收成長最快的公司」。

「你應該投資你了解的東西。碰巧的是，我們了解這個領域」，黃仁勳指出，「這筆錢的回報將會非常棒。我們很高興有機會投資。我們不是必須要投資」。

此外，黃仁勳也淡化了未來五年內出現AI運算「供過於求」的可能性。他表示，「在我們完全將所有通用運算轉換為加速運算與AI之前，我認為過剩問題發生的機率極低」，而完全轉換「還需要幾年的時間」。

黃仁勳指的運算方式轉變，是指由傳統的、以CPU（中央處理器）為主，進行檢索靜態檔案的系統，轉變成以GPU（繪圖處理器）為基礎的AI運算架構，AI運算架構能從龐大的資料中萃取、生成知識智慧。

金融服務公司Baird執行董事、擁有30多年華爾街經驗的摩頓森則是提出警告，包括輝達在內多家公司，把AI的投資如此重押在OpenAI一家公司之上，絕對「要小心」，如果OpenAI失足跌倒，影響將不限於科技產業，而會波及整個市場。他認為，生成式AI要能看到回報，還需要兩到三年時間。