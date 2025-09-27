AI熱潮來襲 投資人該如何押寶？專家揭3種策略：光憑直覺走不遠

人工智慧（AI）淘金熱方興未艾，投資人該如何押寶AI？專家表示，光憑直覺選股走不了多遠，必須先思考AI會導致什麼樣的未來，再研擬相應的投資策略。

AI會驅動生產力大幅提升，而這股巨大的漲潮將托起所有船隻？或者，AI只會循序漸進發展、嘉惠一小撮具支配地位的科技巨頭？或者，AI革命將導致典範轉移、催生出下一代超級明星？

前摩根士丹利全球研究部門主管裴瑞茲指出，這三種展望各不相同，適合的投資策略互異，押注的結果當然也不一樣。

策略一：押注大盤指數

評估AI對生產力提升的助益有多大，也許是不錯的起步。我們無從得知誰會是最後的AI贏家或輸家，但仍可推測哪些產業受惠最多，畢竟這種技術如同昔日的蒸汽機和電力，正獲各行各業的公司採用。

如果認定AI技術必將普及化，正確的投資方法可能是：買大盤指數。因為AI若如巨浪漲潮，大多數企業的運勢也將跟著水漲船高。

問題是，目前分析師對AI驅動的生產力成長預測各不相同。例如，對美國生產力增幅的估計數字，從一年至少提升1.4%（這是相當大的數目），到五年期間累計攀升1%（不太大）都有。

這可以理解，因為變數很多，從採用成本、充分監督到確保模型規格正確，都可能影響生產力成長。更何況，礙於目前所受的技術限制，人類與AI協作，有時反而會拖慢人員的工作效率。

策略二：押注最具贏家相的AI巨頭

一些投資人可能依據所謂「傑文斯悖論」（Jevons' paradox），來押寶可能的AI大贏家。按這個理論，當技術進步到使某項資源的使用效率提升，而不是成本降低時，對那種資源的需求將大增，導致整體使用量增加。

若此悖論適用於AI，那麼獲利最可觀的投資方式，是押寶「最能協助企業把形形色色AI代理（agent）與應用（application）整合至業務」者。亦即從當前的超大規模雲端服務（hyperscalers）巨頭中，挑選出料將以更多方式和形式吸引客戶者。

策略三：押注AI大黑馬新創公司

另一派投資人看準AI將帶動下一波科技大躍進，並押寶未來的大黑馬。這種賭注風險更高，因為科技典範轉移並非按部就班進行，許多新科技解決方案先是逐漸演進，但到某個時點突然大爆發，市場隨即在一家或少數幾家公司匯流。這正是Google搜尋引擎和輝達（Nvidia）AI晶片的故事。

問題是，如同昔日的創新周期所示，能在科技變革最前線領先長達五年的公司，少之又少。無人知曉誰會是下一波科技匯流的贏家，或最終將是開放原始碼或封閉版的大型語言模型（LLM）勝出。

假如測試LLM執行效能就能找出下一個大贏家，這場猜謎遊戲就簡單多了。但事實上，AI算力規模、運算時間、模型回答的準確性等，有如工作應徵者履歷表上的學歷資料，光憑這些細節，無法斷定此人能否勝任，還必須評估實際使用情況，才能斷定是否真的能提升生產力。換言之，與其追蹤某LLM內含的幾兆個參數，或評量此模型通過AI效能基準測試的能力，倒不如密切觀察AI應用和AI代理的發展。

大膽的投資人可能選擇押寶剛起步的AI公司，但擁有新興技術的公司投機色彩強烈，股價估值的顛峰，往往發生在生產力與創新不確定性極高之時。隨著此技術廣獲採用，估值倍數也將降下來。

所以，投資人得小心，後果自負。除非某個業者擁有一些明顯的優勢，否則還是分散押注比較妥當。