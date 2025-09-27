美股反彈靜待就業數據考驗 Fed利率走向繫於「不冷不熱」新常態

美國股市周五上漲，投資人無視依然偏高的通膨數據以及美國總統川普祭出的新一波關稅措施，趁連三日頹勢逢低進場。投資人愈來愈擔心美股可能回檔，盼望下周公布的就業數據能重現「不冷不熱」（goldilocks）的結果。

標普500指數周五上漲0.6%，道瓊工業指數上漲近300點，漲幅0.7%，那斯達克綜合指數則上漲0.4%。三大指數周數全都收黑，其中那指0.7%跌幅最重。

費城半導體指數上漲0.3%，台積電ADR跌1.2%，周線仍分別上漲1.2%和3.2%。

美國公債殖利率周五變動不大，10年期公債殖利率由上周4.138上升至4.185%。

聯準會（Fed）偏好的通膨指標──8月個人消費支出（PCE）物價符合預期，仍高於2%的目標，但舒緩通膨加速的疑慮；另外，密大9月消費者信心9月降至四個月低點，可見愈來愈多人擔心高物價對個人財務的影響。

「市場目前正處於停滯不前的狀態，尋找漲跌的理由。」Pallas Capital Advisors資深基金經理人凱蘭德（Stephen Kylander）說：「已公布的數據顯示，降息幅度不會超過目前市場的預期。」

Nationwide Financial首席市場策略師哈克特（Mark Hackett）說：「今天股市的反彈和近來主軸一致，也就是任何疲軟的跡象都被視為買入時機。」「不過局面似乎正出現變化，利用科技股逢低買入的直覺開始退燒。」

美國總統川普周四晚間公布對藥品、卡車和家具的新一輪關稅，但市場並未重現4月震盪。新關稅將於10月1日（周三）生效，其中包含對廚櫃課徵50%、軟墊家具30%以及重型卡車25%的關稅。

美歐大型製藥業大多對川普的新藥品關稅不以為意。川普表示，100%的稅率僅適用於專利藥，以及那些未在美國建廠的公司所銷售的藥品，禮來（Eli Lilly）、Merck和輝瑞（Pfizer）在內的美國製藥公司股價反而上漲。

德國製造商戴姆勒卡車（Daimler Truck）在法蘭克福收跌1.8%。美國卡車製造商帕卡（Paccar）大漲5.2%。家具股方面，Wayfair上漲2.2%，RH下跌4.2%。

美國9月非農就業報告將於周五出爐，攸關立場分歧的Fed接下來的貨幣政策走向，也因此對美股的影響勢必更甚以往。

就業報告必須「剛剛好」，不能過熱，否則決策官員可能轉趨鷹派；也不能太冷，否則意味著經濟大幅放緩。

9月就業數據很可能出現一種「新常態」。新增就業人數不再像過去一樣穩定處於15萬至20萬之間。相反地，最近幾個月的非農就業報告已經確立美國勞動市場下行趨勢。

路透調查經濟學家估計，9月非農就業人數料增加3.9萬人，高於前一個月的2.2萬人。失業率預估為4.3%。

Janney Montgomery Scott首席投資策略師盧奇尼（Mark Luschini）說，就業數據將有助判斷勞動市場是否「只是頓挫」。

盧奇尼說：「沒有人指望看到非常亮眼的數字。但若數據轉為負值，則會證實外界懷疑：勞動市場可能正在快速惡化，也會引發經濟即將步入衰退的疑慮。」