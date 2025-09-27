法國債務如「喜馬拉雅山」 達3.4兆歐元創新高

快訊

中央社／ 巴黎27日專電

法國國家統計及經濟研究局（INSEE）本週公布最新數據，法國2025年第2季公債高達3.4兆歐元，相當於國民生產毛額（GDP）的115.6%，淪為歐洲國家後段班。

這個數字刷新第1季度的3.345兆歐元紀錄，即相當於GDP的114%。單單在第2季度，法國債務就增加了709億歐元。

費加洛報（Le Figaro）報導，由於未能實施類似鄰國的結構性改革措施，法國債務正在飆升，剛卸任不久的前總理白胡（François Bayrou）曾形容這筆債務如同「喜馬拉雅山」，不到10年就暴增1兆歐元。

經濟合作暨發展組織（OECD）首席經濟學者白瑞拉（Alvaro Pereira）本月23日警告：「法國未來數年應非常謹慎處理財政問題。必須學習義大利、葡萄牙等國家的經驗，這些國家恢復了預算紀律，而法國（的債務水準）還在增加。」

葡萄牙、義大利、希臘和西班牙曾因在2010年代初期的主權債務危機中扮演核心角色，被稱為「歐豬4國」（PIGS）。這些國家的債務水準在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間暴增，但已開始下降。

西班牙的債務水準於2021年達到GDP的124.2%高峰後，成功於今年第1季降到103.5%。葡萄牙的債務水準也從2020年的134.9%降到今年初的96.4%。

義大利從2020年的154.9%降到今年的137.9%。希臘從2024年的163.9%降到今年的152.5%。

因此以債務占GDP的比例來說，法國是目前歐洲聯盟（EU）第3大負債國。

信評機構「惠譽」（Fitch Ratings）本月12日以政治危機和財政問題為由，將法國信用評等自AA-降至A+。與此同時，剛上任的法國總理勒克努（SébastienLecornu）正為了2026年預算案尋求各方共識而備感壓力。

然而，勒克努與在野黨的磋商尚未看到明顯進展；各大工會則揚言10月2日再次罷工示威；資方團體也宣布將於10月13日開會反對可能的增稅。

債務危機 法國 義大利

