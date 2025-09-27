快訊

亞馬遜台籍工程師訴心聲 看淡H-1B、不再執著美國夢

中央社／ 舊金山26日專電
美國H-1B簽證費用新規讓不少外國專業人士重新思索美國夢。圖為西雅圖亞馬遜總部，攝於112年8月。中央社
美國H-1B簽證費用新規讓不少外國專業人士重新思索美國夢。圖為西雅圖亞馬遜總部，攝於112年8月。中央社

美國媒體「財經內幕」今天刊文，報導一名亞馬遜台籍工程師面對H-1B簽證新規衝擊如何調適心態，「新的美國夢不在於留在美國」；他表示，運用美國所累積的技能與人脈回到台灣開創事業是新的人生計畫。

美國政府調漲H-1B簽證申請費用影響外國專業人士，「財經內幕」（Business Insider）報導指出，來自台灣的黃文興（Wen-Hsing Huang，音譯）2022年赴美國攻讀研究所，目前在西雅圖擔任亞馬遜（Amazon）軟體工程師，面對新一波的衝擊，他已決定倘若再沒抽中H-1B簽證，將坦然接受可能離開的結果，並已做好心態上的調適。

他告訴「財經內幕」，原本打算以F-1學生簽證到美國讀書，再透過「選擇性實習訓練」（OPT）計畫留在美國工作。該計畫允許國際學生畢業後在美國工作1年、STEM（科學、技術、工程、數學）學生則有3年。這是許多國際學生留在美國的途徑。

起初，他很想留在美國，但過程中遇上不少挑戰。剛到美國時正值科技裁員潮，要找到實習工作都很困難，他將全部心力投入在找工作上，反覆練習自我介紹、參加就業博覽會。那段時間雖歷經起伏，卻帶給他寶貴經驗，讓他理解人生中無法掌控的事。

研究所畢業後，他在亞利桑那州一家半導體公司找到工作，去年9月加入亞馬遜至今。

今年4月，他第2次參加H-1B抽籤但是沒中，感到相當不安。在明年OPT到期前，他還有1次抽籤的機會，而經過這段時間的磨練，他已經能夠坦然面對可能離開的結果。

「很多人認為自己享有安定，但事實上世界並不穩定，經濟也一樣。裁員隨時可能都會發生。我相信AI將取代許多工作，包括軟體工程方面的工作。」他表示，已意識到自己必須採取行動把握人生，不想再將黃金歲月花在追逐不確定的美國夢上。

他也表示，如今有了新的美國夢；他將持續在亞馬遜工作一段時間，之後回台灣開創事業。儘管追夢過程充滿挑戰，他對這段時光仍心存感謝；他獲得學位，累積科技公司工作經驗，開拓視野，也學會人生最重要的課題：韌性、找到自己真正的價值。

他認為，新的美國夢不在於留在美國，而是運用在美國累積的技能、人脈、資金，去開創人生。對他而言，這代表回到家鄉，建立自己的事業，並享受自由。

