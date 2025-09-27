市場衡量川普關稅新措施和通膨指標 美股收紅

快訊

中央社／ 紐約26日綜合外電報導
美股26日收漲。路透
投資人衡量美國總統川普的關稅新措施，以及新出爐重要通膨指標符合預期，美股今天紅盤作收。

道瓊工業指數終場上漲299.97點，或0.65%，收在46247.29點。

標準普爾500指數上漲38.98點，或0.59%，收在6643.70點。

科技股為主的那斯達克指數上漲99.37點，或0.44%，收在22484.07點。

費城半導體指數上漲20.382點，或0.32%，收在6305.055點。

