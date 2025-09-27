歐盟擬對陸鋼品課重稅

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

德國商報（Handelsblatt）引述歐盟資深官員報導，歐盟執委會計劃在未來幾周，對中國大陸鋼鐵及相關產品課徵25%-50%關稅，接替即將到期的保障措施，激勵歐洲鋼鐵製造商阿賽洛米塔爾和蒂森克魯伯26日盤中都漲逾2%

歐盟執委會主席范德賴恩本月稍早表示，執委會將提出新措施，以減少鋼鐵進口，保護本土生產商，此時正值全球產能過剩正在擠壓利潤，使歐洲鋼鐵業更難投資去碳化。

她也說，歐盟執委會將提出新的長期貿易工具，接替即將到期的鋼鐵保障機制。在全球貿易規則下，歐盟不得將現有保障機制延長至2026年中以後。

歐盟7月底也開始監控鋼、鋁、銅等廢金屬的進出口。此前歐盟業者提出嚴峻警告，表示廢金屬可能短缺，冶煉廠也有關閉的風險。歐盟冶煉廠苦於取得廢金屬供給已有一段時日，而廢金屬是歐盟減排不可或缺的一環。

中國鋼鐵工業協會數據顯示，在中國大陸去年約4%鋼鐵出口到歐盟，約為36.8萬噸。分析師根據德國商報揭露關稅的水準推測，歐盟關稅對中國大陸鋼鐵業的衝擊很小，因為量相對少。

