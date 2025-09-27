AI將帶動20年超級周期 華爾街競相推出相關ETF滿足亞洲散戶需求

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
頂尖投資人、創投公司B Capital共同創辦人兼共同執行長甘古利指出，人工智慧（AI）正引領一波為期可能長達20年的「超級周期」，目前正處於第三或第四年。隨著投資人追捧AI企業股債，華爾街也競相在亞洲推出AI指數型基金（ETF），滿足台灣和南韓等亞洲散戶對美國科技股難以饜足的需求。

甘古利歸納1990年代末來的「三大轉變」：首先，生成式AI提高了矽谷話語權回升；其次，創業門檻大幅降低，個人能透過AI工具寫程式碼；第三，前一波科技熱潮偏重亞馬遜與Meta等經營消費者市場的公司，未來十年將聚焦「深度」科技，如生成式AI與先進半導體等。

他說，當前AI超級周期將「從各個層面改變世界」，包括藥物開發與就業市場，都將出現深遠的改變，「當前的良機，也就是我認為會帶來獲利的，將集中在各種大型語言模型（LLM）驅動的AI原生應用程式」。他也坦言，AI市場「確實有點陷入泡沫」，因為大家認為AI未來五年就會改變全世界，但其實會比預期還久。

投資人正熱烈追捧科技公司的股債，彭博彙編的數據，光是在美國的公開上市債券市場，科技公司今年來已籌集約1,570億美元的資金，比去年同期大增70%左右。以甲骨文最多，今年來已發行近260億美元的債券，顯示長期都以股市為焦點的AI投資熱潮，正外溢到債市。

亞洲散戶展現對美國科技股難以饜足的需求，使得從紐約到首爾的資產管理公司正爭相推出ETF，讓台灣和南韓的散戶投資人有投資美國科技巨頭的新管道。彭博數據顯示，今年在亞洲發行的美國科技股ETF達到19檔，有望超過去年創紀錄的22檔。

