美韓貿易協議根基 鬆動

美國總統川普堅持南韓將「預付」3,500億美元投資中的數十億美元，南韓官員則婉轉表示這番言論和南韓的理解相矛盾，凸顯美國與南韓認知的落差，正在動搖美韓貿易協議的根基。

南韓7月和美國達成貿易協議，承諾投資美國3,500億美元，但細節相關協商已陷入僵局。川普9月稍早已正式與日本敲定貿易協議，調降日本汽車進口與其他產品關稅，日本則承諾投資美國5,500億美元後，美國官員已敦促首爾當局跟進。

川普25日說：「我們獲日本的5,500億美元，以及南韓的3,500億美元，會有預付款。」日本財務省26日也宣布將設立新投資基金，支持5,500億美元關稅協議。

南韓官員則向路透表示，不評論川普的言論，重申會協議應符合國家利益和在商業層面上可行的原則，與美國繼續協商。南韓表示，負擔不起和日本相同的投資架構，總統李在明上周也說，若在缺乏換匯協定等防衛機制的情況下，滿足美國要求，南韓經濟恐陷入危機。

美國媒體也引述知情人士說法報導，美國商務部長盧特尼克近來與南韓協商時的態度強硬，提出稍微追加投資額的想法，暗示最終投資規模可能較接近日本承諾的5,500億美元。