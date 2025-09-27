高盛示警 美股將進入波動10月

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

美股9月一反常態締造亮眼表現後，高盛公司警告，美股即將進入「波動10月」，歷史經驗顯示美股10月震盪向來較劇烈，同時市場正在揣測Fed10月是否降息、並準備迎接關鍵財報季。

高盛衍生性金融商品團隊指出，1928年以來，標普500指數10月的價格平均波動幅度比其他月份高出約20%。最近幾十年波動更明顯，因為第4季常出現引發企業股價震盪事件。

高盛衍生性金融研究主管馬歇爾說，美股「10月波動加劇不僅是巧合」，「這是一段企業到年底前業績的關鍵時期，在投資人觀察財報、分析師日活動和企業管理階層對下一年營運發布指引之際，這種壓力會推升股市交易量和波動性」。高盛衍生性金融商品團隊分析數據顯示，在過去，標普500指數的已實現波動率從8月到10月會增加26%。

在美股動盪將加劇的10月前，高盛偏好在有明確催化波動事件的交易日買進短天期選擇權，並避免在無重大事件時段購入波動性選擇權。高盛資料顯示，在財報引發的企業股價單日波動中，10月開始的財報季造成震盪幅度通常為全年最大。

高盛也歸納未來四個月可能趨使股價波動的超過450個重要事件，維多利亞的秘密10月中時尚秀、LVMH於巴黎時裝周舉辦的Dior時裝秀、特斯拉年度股東大會、家得寶和Dollar Tree等公司的活動，及醫療保健業者發布的實驗數據。

